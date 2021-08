Lava-Cake: Mit zwei Geheimtipps zum Schoko-Traum

Zubereitung der perfekten Lava Cakes:

Die Zartbitterschokolade wird mit einem großen Messer klein gehackt, die Butter wird in einer Schüssel über dem Wasserbad (im Topf) geschmolzen. Nun wird die Schokolade ebenfalls in die Butter gegeben und unter Rühren geschmolzen. Die Eier, der Zucker und das Salz werden in einer Rührschüssel mithilfe des Handrührgeräts* oder der Küchenmaschine* schaumig gerührt. Dann wird das flüssige Schoko-Butter-Gemisch hinzugegeben und das Ganze verrührt. Das Mehl wird mit dem Kakao vermischt und unter den Teig gehoben. Im Anschluss wird der Teig in der Muffin-Backform verteilt. Sie können entweder kleine Papier-Förmchen* verwenden, oder die Backform fetten - besonders praktisch und umweltfreundlich sind Backformen aus Silikon*. Und nun folgt der Geheimtipp: Jetzt kommen die ungebackenen Lava Cakes für etwa zwei Stunden in den Kühlschrank. Nachdem die kleinen Kuchen genug gekühlt sind, wird der Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorgeheizt (Umluft: 160 °C). Die Lava Cakes sollten dann nicht länger als 10 Minuten im Ofen bleiben - dann werden sie perfekt. Tipp: Nutzen Sie ein Backofen-Thermometer*, um die exakte Temperatur festzustellen. Serviert werden die kleinen Kuchen warm - sehr lecker dazu schmecken Vanille-Eis, Beeren, Schlagsahne oder ein Fruchtspiegel.

Backen mithilfe des teuren Thermomix oder doch lieber mit der günstigen Variante von Lidl? Lesen Sie unseren Vergleich der beiden Alleskönner und entscheiden Sie selbst!

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.