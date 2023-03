Frühlingsrezepte: Leckere Gerichte mit Zutaten der Saison

Endlich Spargelzeit

Vegetarische Köstlichkeiten

Bärlauch: Wir lieben den "wilden Knoblauch"

Im Frühling ist es Zeit für Spargel, Bärlauch und weiteres leckeres saisonales Gemüse wie Lauch und Spinat. Um dich voll auf die blühende Jahreszeit einzustellen und deine Gerichte so saisonal wie möglich zu halten, haben wir hier viele leckere Rezeptvorschläge, die dich zum Kochen einladen möchten.

Endlich Spargelzeit

Im Frühling beginnt eine unserer liebsten kulinarischen Saisons: die Spargelzeit. Die grünen und weißen Stangen schmecken nicht nur im Salat und als Cremesuppe, sondern eignen sich auch hervorragend als Beilage. Für alle Speck-Liebhaber kennen wir eine ganz besondere Kombi.

Dieser Spargel im Speckmantel ist die perfekte Beilage für Kartoffeln, den nächsten Sonntagsbraten oder kann auch beim ersten Angrillen verspeist werden. Dafür müssen die grünen Stangen nur etwas vorgegart werden und kommen dann, mit Speck umwickelt, mit etwas Öl in eine Pfanne oder auf den Grill. Nun fehlt nur noch etwas Butter und Zitronensaft und schon ist die neue Lieblings-Beilage bereit, verspeist zu werden.

Aber auch bei den Hauptspeisen kommen Spargel-Fans mit unseren Ideen nicht zu kurz. Wir empfehlen eine schnelle Zitronen-Spargel-Pasta, die am besten in den ersten warmen Strahlen der Mittagssonne genossen wird. Dadurch kommt auch in Franken ein warmes, mediterranes Gefühl auf.

Vegetarische Köstlichkeiten

Du bist statt Speck- ein Veggie-Fan? Kein Problem. Denn auch für alle, die gerne auf Fleisch verzichten, haben wir passende Frühlingsrezepte. Wie wäre es mit diesem klassischen Kohlrabischnitzel? Damit kannst du dein eingelagertes Wintergemüse verarbeiten und schaffst neben einem geschmackvollen Mittagessen gleichzeitig Platz für deine Frühlingsernte.

Die vegetarische Alternative zum Wiener Schnitzel: Kohlrabischnitzel. EyeEm - stock.adobe.com +3 Bilder

Pfannkuchen sind eines unserer absoluten Lieblingsgerichte. Egal ob süß oder herzhaft, wir können nicht genug von den leckeren Eierkuchen bekommen. Deshalb haben wir dieses herzhafte Rezept für Pfannkuchen mit Spinat-Pilz Füllung ausprobiert. Gefüllt haben wir die Pfannkuchen dabei mit frischen Champignons, Spinat und cremigen Ricotta. Für uns eine absolut perfekte Kombination.

Wenn für ein aufwändiges Mittagessen keine Zeit bleibt, holen wir eines unserer liebsten Nudelgerichte hervor: Lauchnudeln. Die sind nicht nur super schnell gemacht, sondern schmecken zusammen mit ihrer Käse-Sahne-Soße hervorragend. Probiert sie unbedingt aus.

Bärlauch: Wir lieben den "wilden Knoblauch"

Es gibt kaum etwas Besseres, als zu deinem Sonntagsbraten selbstgemachte Semmelknödel zu essen, aber manchmal muss einfach etwas Abwechslung her: Wir haben diese Variation mit Bärlauch ausprobiert und sind von der Kombination begeistert. Die Bärlauchknödel werden wie normale Semmelknödel hergestellt, bringen aber noch etwas mehr Würze auf den Teller.

Wer eine frische Abwechslung zu klassischen Semmelknödeln sucht, ist hier genau richtig. Barbara Winzer - stock.adobe.com +3 Bilder

Wer die Bärlauchzeit voll auskosten möchte, kommt an dieser leckeren Kartoffel-Bärlauch-Suppe nicht vorbei. Da Bärlauch nur in der Zeit von Mitte März bis Mai geerntet wird und das Wetter in dieser Zeit oft noch unbeständig ist, kann es vorkommen, dass du dich nach der Jagd nach Bärlauch erstmal wieder aufwärmen musst. Die leckere Suppe ist dafür die perfekte Möglichkeit. Bleibt danach noch etwas von der Beute übrig, kannst du die Blätter des "wilden Knoblauchs" auch einfach zu Bärlauch-Pesto weiterverarbeiten.

Hast du nun alle vorgeschlagenen Rezepte nachgekocht, besteht kein Grund zur Panik. Denn auf Fränkische Rezepte findest du viele weitere leckere Gerichte für jeden Tag. Neben den urfränkischen Klassikern mit langer Tradition, sind hier auch viele Rezepte mit regionalen und saisonalen Zutaten zu finden.