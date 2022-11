Ein Weihnachtsmenü für alle Ernährungsweisen: Dieses Festtagsessen schmeckt allen

Vegane Vorspeisen , die allen schmecken

Weihnachten, das bedeutet Zeit für die Familie. Es gibt wohl kaum eine bessere Art, diese Zeit zu verbringen, als gemeinsam lecker zu essen. Da an Heiligabend alle Generationen mit am Tisch sitzen, ist es wichtig, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Denn vor allem in den letzten Jahren haben sich vegane und vegetarische Ernährungsweisen immer mehr verbreitet. Wie stellst du trotz unterschiedlicher Vorlieben das perfekte Weihnachtsmenü zusammen?

Vegane Gerichte für alle

Zu Beginn haben wir gleich eine gute Nachricht für euch. Viele Rezepte sind bereits im Originalzustand vegan oder lassen sich durch kleine Veränderungen umwandeln. Das gilt insbesondere für Vorspeisen wie Suppen oder Salate.

Wie wäre es also, das Weihnachtsessen mit einer Fränkischen Steckrübensuppe zu starten? Dieses regionale Rezept kommt vollkommen ohne tierische Produkte aus. Achtet jedoch darauf, dass eure Gemüsebrühe keine Gelatine oder ähnliche Inhaltsstoffe enthält, da sie dadurch nicht mehr vegan ist. Ein weiteres Rezept, das sich gut für Veganer*innen und Vegetarier*innen eignet, ist unsere Tomatensuppe. Je nach Bedarf lässt du hier den Schmand einfach weg.

Salate sind die ideale Beilage oder Vorspeise, wenn es darum geht auf tierische Produkte zu verzichten, denn einzelne Komponenten können ganz nach Belieben hinzugefügt oder weggelassen werden. Einzig bei cremigen Dressings musst du aufpassen, da diese oft Milchprodukte enthalten. Sind dir Essig und Öl aber zu langweilig, ist ein Walnuss-Himbeer-Dressing eine tolle Alternative.

Das Dilemma mit der Hauptspeise

In vielen Familien ist der Braten an Weihnachten eine alte Tradition.

Das Hauptgericht ist das Highlight des Weihnachtsessens. Ganz traditionell gibt es in vielen Familien Gans oder Ente. Für Vegetarier*innen und Veganer*innen gibt es in diesem Fall die größten Probleme, denn bei Fleischgerichten reichen kleine Veränderungen am Rezept nicht aus. Deshalb empfehlen wir, noch ein zweites Hauptgericht für alle, die sich ohne tierische Produkte ernähren, zuzubereiten. Leckere Gemüsebratlinge lassen sich beispielsweise wunderbar mit fleischlosen Beilagen wie Klößen oder Salzkartoffeln kombinieren.

Wem die Zubereitung von zwei Hauptgerichten etwas zu aufwändig ist, kann auf einen weiteren Weihnachtsklassiker zurückgreifen - Würstchen mit Kartoffelsalat. Die Würstchen aus Fleisch lassen sich ganz einfach durch eine vegane Wurstalternative ersetzen. Auch beim Kartoffelsalat kannst du statt der Mayonnaise eine Brühe und Essig verwenden.

Eine weitere Möglichkeit, alle Essgewohnheiten unter einen Hut zu bringen, ist, eine neue Tradition einzuführen und ein komplett fleischloses Hauptgericht zu servieren. Sitzen Veganer*innen am Tisch, ist das Malzbier-Pilzragout perfekt, um einen harmonischen Weihnachtsabend zu verbringen, an dem keiner hungrig nach Hause gehen muss. Für alle, die nur auf Fleisch verzichten, ist auch dieser Rosenkohlauflauf eine tolle Option.

Der süße Abschluss

Weihnachtliche und mit kleinen Veränderungen vollkommen vegan Fränkische Rezepte

Bevor es an das Öffnen der Geschenke geht, willst du vielleicht noch eine kleine Nachspeise anbieten. Für den süßen Abschluss der Weihnachtsmenüs habt ihr viele Möglichkeiten auf tierische Produkte zu verzichten. Unser erster Vorschlag ist der Bratapfel. Zutaten wie Milch und Butter ersetzt ihr durch pflanzliche Varianten und schon hast du ein weihnachtliches veganes Dessert.

Eine weitere Nachspeise, die du gut umwandeln kannst, ist dieses Apfelmus-Mandel-Dessert. Die enthaltene Sahne ersetzt du durch vegane Sahne. Sollten alle von den vorherigen Gerichten schon satt sein, reicht am Ende auch manchmal ein einfacher Plätzchenteller. Diese Haselnuss-Plätzchen bilden dabei die perfekte vegane Ergänzung.

Wir hoffen, wir konnten dir einige hilfreiche Tipps und Rezepte für ein harmonisches Weihnachtsessen mit auf den Weg geben. Benötigst du noch mehr Inspiration für die Planung des Menüs, findest du hier leckere Ideen für Heiligabend. Falls du in diesem Jahr noch nicht gebacken hast, gibt es hier jede Menge Tipps und Tricks fürs Plätzchenbacken.