Die leckersten Rezepte mit Kürbis: So vielseitig ist das orange Gemüse

Einführung in die Welt des Kürbisses

Vorspeisen und Beilagen

Kürbis als Lieblingszutat

Süße Rezepte mit Kürbis

Im Herbst ist der Kürbis auch in Franken nicht mehr wegzudenken. Denn die bunte Frucht ist nicht nur schön anzusehen und eignet sich super als Halloween-Deko, sondern ist auch eine beliebte Zutat beim Kochen und Backen. Ihr seid noch nicht überzeugt? Dann sind die bunt gemischten Kürbisrezepte, die wir gesammelt haben, genau richtig, um euch von der Vielseitigkeit des Kürbisses zu überzeugen. Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren und guten Appetit!

Kleine Kürbiskunde

Bevor es ans Kochen geht, möchten wir noch eine kurze Einführung geben. Denn Kürbis ist nicht gleich Kürbis und je nach Sorte eignet sich das Gemüse für eine andere Zubereitungsart. Der Butternut-Kürbis ist ein echter Alles-Könner und kann in Suppen, gebraten oder auch als Füllung verzehrt werden. Jedoch solltet ihr vorher unbedingt die Schale entfernen.

Ein weiterer Liebling in Frankens Küchen ist der Hokkaido-Kürbis. Dieser besitzt sehr zartes Fleisch und kommt besonders in Suppen gut zur Geltung. Zudem weist der Speisekürbis einige Besonderheiten auf. Zum einen kann in seinem Fall die Schale ohne Bedenken mitgegessen werden. Zum anderen ist es außerdem möglich, den Kürbis roh zu verzehren.

Zuletzt möchten wir euch noch den Muskat-Kürbis vorstellen. Dabei handelt es sich um eine relativ große Sorte, die einen säuerlich-fruchtigen Geschmack besitzt. Dadurch schmeckt dieser Kürbis besonders gut in Kuchen oder anderen Süßspeisen.

Mehr als nur Kürbissuppe

Die Kürbissuppe ist der unangefochtene Klassiker unter den Kürbisrezepten. Damit diese aber nicht langweilig wird, möchten wir euch zwei leckere Abwandlungen vorstellen. Der Ingwer in diesem Rezept verleiht der Suppe nicht nur eine wunderbare Würze, er trägt auch dazu bei, eure Gesundheit zu stärken.

Für alle, die ohne Kaffee einfach nicht leben können, ist das Rezept für Kürbis-Kaffee-Suppe mit Sicherheit die richtige Wahl. Doch Kürbis eignet sich nicht nur für die Zubereitung von Suppen, sondern auch für zahlreiche weitere Vorspeisen. Das beste Beispiel ist diese herbstliche Kürbis Bruschetta.

Auch als Beilage ist der Kürbis perfekt. Frisch aus dem Ofen, wie im Rezept für gebackene Kürbiswürfel, stellt er im Herbst einen leckeren Ersatz für Kartoffeln dar. Aber auch als eigenes Gericht überzeugen die Kürbiswürfel in Kombination mit einem leckeren Dip.

Kürbis im Hauptgericht

Natürlich lassen sich aus Kürbissen auch geschmackvolle Hauptspeisen zaubern. Alle Vegetarier*innen dürften sich dabei vor allem über dieses leckere Kartoffel-Kürbis-Gratin freuen. Besonders toll ist in diesem Fall, dass das Rezept innerhalb von 30 Minuten fertig ist.

Lasagne steht auf der Liste der Lieblingsrezepte bei vielen ganz oben. Damit ihr euch optimal auf den Herbst einstimmen könnt, haben wir eine Variante mit Kürbis, die sicher allen Lasagne-Fans schmeckt. Ein weiteres Rezept, das eigentlich immer eine gute Wahl darstellt und vor allem auf Partys gut ankommt, ist Chili con Carne - oder in unserem Fall Chili con Kürbis.

Hin und wieder ist es einfach schön, wenn etwas Besonderes auf den Tisch kommt. Seid ihr noch auf der Suche nach einem edlen Rezept für die nächste Feier, werdet ihr mit dieser Gänsekeule mit Maronen-Kürbis-Füllung fündig. Die Zubereitung ist zwar aufwändig, lohnt sich aber auf jeden Fall.

Kürbisgebäck für den Herbst

Kürbis in Süßspeisen mag vielleicht zunächst befremdlich klingen, ist es aber definitiv einen Versuch wert. Ein guter Anfang dafür ist das Rezept für Kürbiskuchen mit Zimtcreme. Das Ergebnis ist garantiert saftig und super lecker.

Auch ein Back-Klassiker wie der Käsekuchen lässt sich als Kürbisvariante zubereiten. Dafür müsst ihr nur Kürbispüree unter die Füllung mischen und schon habt ihr einen leckeren würzigen Kuchen, der zudem eine tolle orange Farbe besitzt.

Zuletzt haben wir noch ein Rezept für euch, das besonders an Halloween ein echter Erfolg ist. Denn der Halloween Kürbiskuchen beinhaltet nicht nur Kürbis, sondern sieht auch noch genauso aus wie das Gesicht eines geschnitzten Kürbisses. Perfekt also für die gruseligste Nacht des Jahres.