Beeren-Zeit in Franken: Die leckersten Rezepte mit heimischen Beeren

Ob Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren oder Heidelbeeren – die Auswahl in unserem Garten ist groß und die Möglichkeiten, sie in leckeren Rezepten zu verarbeiten, sind schier endlos. Wir zeigen dir, wie du die köstlichen Beeren in leckeren Desserts und Kuchen am besten verarbeiten kannst, um ihren vollen Geschmack zu entfalten.

Erdbeeren: die süße Verführung

Sie liegt auf Platz 3 der Lieblingsobstsorten der Deutschen – die Erdbeere. Und dabei ist sie eigentlich gar kein Obst. Botanisch gesehen ist die Erdbeere eine Nuss. Die kleinen gelben Kernchen, die beim Kauen gerne knirschen und auch mal in den Zähnen hängen bleiben, werden hier "Nüsschen" genannt.

Wir lieben die Erdbeere nicht nur wegen ihrer Süße, sondern auch wegen ihrer Vielseitigkeit. Eines unserer liebsten Desserts im Sommer ist das fruchtige Erdbeer-Tiramisu. Für uns steht eindeutig fest: So schmeckt der Sommer.

Passend dazu bietet der frische Sommersalat mit Erdbeeren die nötige Abkühlung an heißen Tagen. Zu unseren liebsten Erdbeer-Rezepten zählt auch der klassische Erdbeerkuchen mit Vanillepudding. Dieser Klassiker mit luftigem Boden und frischen Erdbeeren ist einfach etwas ganz Besonderes.

Herrliche Sommerrezepte mit frischen Himbeeren

Nicht ohne Grund zählen die farbenfrohen Himbeeren zu den beliebtesten Obstarten, die im heimischen Garten angebaut werden. Die Früchte schmecken nicht nur herrlich süß, sondern enthalten auch viele gesunde Mineralstoffe und Vitamine.

An heißen Tagen darf eines auf keinen Fall fehlen – unser selbstgemachtes Himbeer-Eis. Im Sommer schmecken auch Limonaden super. Wie wäre es mit unserer erfrischenden Himbeer-Rosmarin-Limonade? So schnell und einfach gemacht und doch so herrlich lecker.

Himbeeren eignen sich nicht nur für leckeres Eis und spritzige Limonaden, sondern sind auch ideal für köstliche Marmeladen. Die Himbeermarmelade verfeinert mit Vanille ist dabei einer unserer Favoriten und darf auf dem Frühstückstisch nicht fehlen.

Blaubeeren sind eine echte Superfrucht

Heidelbeeren – auch als Blaubeeren oder Schwarzbeeren bekannt – sind aufgrund ihres süß-säuerlichen Geschmacks eine echte Köstlichkeit. Die kleinen Beeren verfeinern nicht nur jedes Müsli und Dessert, sondern enthalten auch viel Vitamin C, Kalium, Zink, Folsäure und Eisen. Damit ist die blaue Frucht eine echte Superfrucht.

Blaubeertarte aus heimischen Heidelbeeren philipphoto - stock.adobe.com +3 Bilder

Blaubeeren sind bei uns immer im Kühlschrank. Am liebsten verwenden wir sie für köstliche Blaubeer-Muffins oder saftigen Blaubeerkuchen. Auch zum Sonntagskaffee verzichten wir nicht gern auf die leckeren Heidelbeeren und genießen die leckeren Zimtschnecken mit Blaubeeren am liebsten in Kombination mit einer frischen Lavendel-Blaubeer-Limonade.

Neben Himbeeren, Erdbeeren und Blaubeeren gibt es in unserem Garten natürlich noch viele weitere köstliche Beeren, die wir in leckeren Rezepten verarbeiten können. Wie wäre es zum Beispiel mit diesem leckeren Stachelbeer-Kuchen oder einem leckeren Brombeer-Bananen-Smoothie? Auch Johannisbeeren machen sich in einem süßen Schichtdessert gut.

Fazit: Köstliche Beerenrezepte

Die Beeren-Zeit in Franken ermöglicht es eine Fülle von köstlichen Rezepten mit heimischen Beeren auszuprobieren. Egal ob Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren oder andere Beerenarten, sie alle sind vielseitig einsetzbar und sorgen für geschmackliche Höhepunkte in Desserts, Kuchen und anderen Gerichten. Von fruchtigem Erdbeer-Tiramisu über eine erfrischende Himbeer-Rosmarin-Limonade bis hin zu köstlichen Blaubeer-Muffins, es gibt für jeden Geschmack das passende Rezept.

Du kannst von unseren köstlichen Ideen nicht genug bekommen? Dann besuche uns auf Fränkische Rezepte und lass dich von unseren leckeren Rezepten inspirieren.