Apfelkuchen mit Streuseln vom Blech: Diese Variante ist besonders cremig

Apfelkuchen ist ein beliebter Klassiker in Franken, der am liebsten mit knusprigen Streuseln getoppt wird. Dieser schmeckt nicht nur im Herbst, sondern das ganze Jahr über. Wer eine Abwechslung dazu sucht, aber gleichzeitig nicht zu sehr vom Klassiker-Rezept abweichen will, sollte unbedingt unsere Variante des Apfelkuchens ausprobieren.

Mit einer einfachen, aber leckeren Zutat wird der Kuchen besonders cremig und erfreut dadurch alle Kaffee-Gäste.

Apfelblechkuchen mit Streuseln ist ein echter Klassiker und auch bei uns in Franken sehr beliebt. Das Rezept gibt es in vielen verschiedenen Variationen. Mit Vanillepudding wird der Kuchen besonders cremig und bietet eine willkommene Abwechslung zu herkömmlichen Apfelkuchen-Rezepten.

Das brauchst du:

Für den Mürbteigboden:

2 Eier

450 g Mehl

150 g kalte Butter

140 g Zucker

1 Prise Salz

Für die knusprigen Butterstreusel:

340 g Mehl

200 g Butter (kalt)

150 g Zucker

1,50 TL Zimt

Außerdem noch:

3 EL brauner Rohrzucker

½ Zitrone

6 Äpfel

400 g Vanillepudding - um den Kuchen besonders cremig zu machen

Rezept-Anleitung für den Apfelkuchen vom Blech

1. Starte mit dem Mürbe-Teig-Boden. Dafür gibst du die Eier, das Mehl, die Butter, das Salz und den Zucker in eine Schüssel und knetest alles zu einem glatten Mürbteig. Dafür kannst du entweder die Hände oder Knethaken verwenden.

2. Den Teig wickelst du dann in Frischhaltefolie und lässt ihn 30 Minuten im Kühlschrank ruhen.

3. Währenddessen können die Streusel-Zutaten verarbeitet werden: Dafür die kalte Butter mit Mehl, Zucker und Zimt ebenfalls verkneten, bis eine krümelige-Streusel-Masse entsteht.

4. Außerdem nimmst du die Äpfel und schneidest sie in Stückchen. Die Schale lässt du dran, optional kannst du sie aber natürlich auch entfernen. Ein Teil der Äpfel wird also geschnitten, der Rest grob gemixt. Die Apfelmasse kommt anschließend in eine Schüssel, wird mit dem Saft der halben frischen Zitrone beträufelt und mit braunem Zucker bestreut.

5. Nun kannst du den Mürbeteig aus dem Kühlschrank holen und auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech dünn ausrollen.

6. Anschließend wird zunächst der Vanillepudding auf den Teig gegeben und glatt gestrichen, danach folgt die Apfelmasse. Zum Schluss verteilst du die Streusel gleichmäßig auf dem Apfelkuchen.

7. Backe den Blechkuchen im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene bei 180 °C Ober-/Unterhitze ca. 50-60 Minuten, bis die Streusel leicht gebräunt sind.

Weitere Apfelkuchenrezepte aus Franken

Der absolute Klassiker, wenn es um Apfelkuchen geht, ist der Apfelkuchen vom Blech wie von Mama. Wer es besonders cremig mag, sollte unbedingt diesen Rahm-Apfelkuchen ausprobieren, der einer unserer absoluten Favoriten ist. Habt ihr schon mal probiert, Apfelkuchen zu trinken? Mit diesem Rezept gelingt der Kuchen-Klassiker auch als leckeres Getränk für zwischendurch.

Weitere leckere Kuchen und jede Menge Köstlichkeiten zum Backen: Auf unserem Rezepte-Portal findest du zahlreiche Rezepte zum Nachbacken.

Weitere Kuchenrezepte findest du hier:

Vorschaubild: © Fränkische Rezepte