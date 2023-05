Was verbindet dich mit Kulmbacher Edelherb? Erzähle deine Geschichte und gewinne Preise im Wert von 20.000 Euro !

mit Kulmbacher Edelherb? Erzähle deine Geschichte und gewinne ! U.a. gibt es Hotel-Gutscheine und VIP-Tickets für den FCN im Lostopf

und im Lostopf Laufzeit des Gewinnspiels: 15. Mai bis 30. Juni 2023, Teilnahme ab 18 Jahren

Wenn du deine Nase ganz nahe ans Bierglas hältst und einen Schluck Kulmbacher Edelherb nimmst – woran denkst du dann? Vielleicht denkst du an deine Abi-Feier, an den letzten Stammtischausflug, ein Familientreffen oder an einen besonderen Sommerabend mit deinen Freunden? Vielleicht fühlst du dich auch in deinen Garten oder den Hobbykeller versetzt, wo du dich nach getaner Arbeit mit einem Kulmbacher belohnst?

Wenn es dir leicht fällt, den Satz „Edelherb verbindet mich mit …“ zu vervollständigen, dann solltest du dir jetzt deinen Lieblingsmoment in Erinnerung rufen und gleich beim neuen Kulmbacher-Gewinnspiel mitmachen.

Kulmbacher Edelherb verbindet: So kannst du am Gewinnspiel teilnehmen

Egal, was du mit Kulmbacher Edelherb verbindest – jede Erinnerung ist kostbar und kann dir jetzt zu einem tollen Gewinn verhelfen. Und das geht ganz einfach:

Auf der Website www.kulmbacher.de für die Aktion anmelden

Mit wenigen Sätzen beschreiben , was du mit Edelherb oder Edelherb Alkoholfrei verbindest

, was du mit Edelherb oder Edelherb Alkoholfrei verbindest Ein passendes Foto hochladen (Hinweis: Es müssen keine Menschen darauf zu sehen sein – wichtig ist, dass das hochgeladene Bild in Kombination mit einem kurzen Text die Verbindung zum Edelherb herstellt)

(Hinweis: Es müssen keine Menschen darauf zu sehen sein – wichtig ist, dass das hochgeladene Bild in Kombination mit einem kurzen Text die Verbindung zum Edelherb herstellt) Deinen Wunschpreis aus fünf verschiedenen Preiskategorien auswählen

aus fünf verschiedenen Preiskategorien Dein Text und dein Bild werden dann auf der Kulmbacher Fotowand geteilt

geteilt Daumen drücken und auf die Verlosung warten

Das von dir eingereichte Bild erscheint zusammen mit deinem Text auf der Kulmbacher Fotowand. Kulmbacher Brauerei +2 Bilder



Du kannst übrigens mehrere Lieblingsmomente einreichen und so deine Chancen auf einen der tollen Gewinne erhöhen. Aber: Du darfst dich nur einmal für jede der fünf Preiskategorien bewerben. Alles Weitere rund um die Aktion erfährst du auf der Kulmbacher-Website.

Diese Preise gibt es beim neuen Kulmbacher-Gewinnspiel „Edelherb verbindet“

Kennst du das auch? Du machst bei einem Gewinnspiel mit, gehörst zu den glücklichen Gewinner*innen, kannst aber mit deinem Preis nichts anfangen. Damit dir das beim Kulmbacher-Gewinnspiel nicht passiert, hat die Brauerei mitgedacht: Du kannst gleich bei deiner Bewerbung deinen Wunschgewinn aussuchen und kommst auch nur für diesen in den Lostopf. Insgesamt kannst du zwischen fünf Preiskategorien wählen. Zusätzlich werden 25 Polaroid Labs unter allen Teilnehmern verlost.

Beim neuen Kulmbacher-Gewinnspiel „Edelherb verbindet“ kannst du aus insgesamt sechs verschiedenen Preiskategorien wählen! Kulmbacher Brauerei +2 Bilder

5 x Genusserlebnis für 2 Personen mit 2 Übernachtungen und einem 4-Gang-Menü im Alexander Herrman`s Posthotel, Wirsberg

für 2 Personen mit 2 Übernachtungen und einem 4-Gang-Menü im Alexander Herrman`s Posthotel, Wirsberg 5 x Gartenparty-Set inkl. Bierzeltgarnituren, 10 Kisten Edelherb & 30 Gläsern

inkl. Bierzeltgarnituren, 10 Kisten Edelherb & 30 Gläsern 5 x 2 VIP-Tickets für ein Heimspiel des 1. FC Nürnberg in der Club Lounge

für ein in der Club Lounge 5 x Einladung zur Kulmbacher Bierwoche inkl. Tischreservierung für 10 Personen, 20 Biermarken & Brotzeitplatte

inkl. Tischreservierung für 10 Personen, 20 Biermarken & Brotzeitplatte 5 x 4 Tickets für das PALAZZO Nürnberg (Dinner und Show)

für das (Dinner und Show) 25x Polaroid Lab – Starterpack mit Sofortbilddrucker & Filmen

Kontakt

Kulmbacher Brauerei AG

Lichtenfelser Straße 9

95326 Kulmbach

Telefon: +49 (0) 9221/705-0

E-Mail: info@kulmbacher.de