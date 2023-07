Ketchup im Kühlschrank - Hersteller Heinz macht dazu klare Ansage

80.000 Tonnen Tomatenketchup essen die Deutschen jährlich - damit sind sie laut der Betriebskrankenkasse Audi BKK europäischer Spitzenreiter im Ketchup-Konsum.

Zwei von drei Haushalten haben die Gewürzsauce zu Hause vorrätig. Aber wie wird Ketchup eigentlich richtig gelagert?

Tomatenketchup richtig lagern - Hersteller beendet Debatte mit eindeutigem Statement

Die einen schwören darauf, Ketchup in den Kühlschrank zu stellen. Andere lagern die Sauce bei Zimmertemperatur.

Der Ketchup-Hersteller Heinz macht jetzt eine klare Ansage zur Diskussion. "Ketchup. gehört. in. den. Kühlschrank!!!", schreibt Heinz auf Twitter.

Der Meinung sind auch die meisten Twitter-Nutzer*innen. Denn unter dem Tweet fragt Heinz in einer Umfrage: "Wie lagert ihr euer Ketchup? Es muss... im Kühlschrank sein!" Zur Auswahl stehen die Optionen "Kühlschrank" und "Regal".

Twitter-Umfrage - die Mehrheit sieht es so wie Heinz

63,2 Prozent der User*innen stimmen Heinz zu und sind der Überzeugung, Ketchup müsse im Kühlschrank gelagert werden.

Dennoch gibt es auch kritische Stimmen. "Warum steht Ketchup dann in den Supermärkten nicht im Kühlschrank?", fragen einige Nutzer*innen. Heinz antwortet mit einem Foto, auf dem Ketchup-Flaschen in einem Kühlregal zu sehen sind. "Kommt bald auch in deinem örtlichen Supermarkt", schreibt der Hersteller dazu.

Andere Twitter-User*innen können die Diskussion gar nicht nachvollziehen. "Natürlich gehört Ketchup nach dem Öffnen in den Kühlschrank. Ist das umstritten?", fragt ein Nutzer. "Da haben wir etwas angefangen...", stellt Heinz fest.

Vorschaubild: © Andy Rain/EPA; Christin Klose/dpa; Collage: inFranken.de