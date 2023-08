Frühstück ans Bett: Tipps, Ideen und Rezepte

Kleine Gesten im Alltag können wahre Wunder bewirken. So kannst du deine*n Liebste*n beispielsweise mit einem romantischen Frühstück ans Bett eine Freude machen. Wir verraten, worauf du im Vorfeld achten solltest und mit welchen Rezepten und Getränken du deine*n Partner*in verwöhnen kannst.

Frühstück ans Bett: Vorbereitung ist das A und O

Für ein Frühstück ans Bett muss nicht zwangsläufig ein bestimmter Anlass wie ein Geburtstag oder Jahrestag anstehen. Warum den Partner oder die Partnerin nicht einfach mal mit einem leckeren Frühstücksbuffet überraschen? Er oder sie wird sich garantiert darüber freuen und es ist eine tolle Idee, um gemeinsam in den Tag zu starten und bewusst Zeit miteinander zu verbringen.

Damit das Vorhaben so richtig gemütlich und ein voller Erfolg wird, ist die Vorbereitung das A und O. So empfiehlt es sich, sich bereits im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, was du servieren möchtest und alles Nötige einzukaufen und vorzubereiten. Für alle Unentschlossenen haben wir eine kleine Auswahl an Rezepten zusammengestellt, die sich ideal für einen gemeinsamen Brunch am Morgen eignen.

Kleiner Tipp: Damit das Bett nicht vollgekleckert wird, eignet sich zum Servieren des Essens ein kleines Holztablett. Servietten und frisches Obst sind ebenfalls für ein gelungenes Frühstück unerlässlich.

Mit diesen Rezepten zauberst du deinem Partner ein Lächeln ins Gesicht

Perfekt für 2: Gebackener French Toast gesund-verlieben.de +3 Bilder

Damit der romantische Start in den Tag gelingt, braucht es passende Rezepte, mit denen du deinen Partner verwöhnen kannst. So unterschiedlich wie die Menschen sind, so unterschiedlich sind bekanntlich auch deren Essgewohnheiten und Vorlieben. Daher haben wir eine kleine Auswahl an Rezeptideen zum Frühstück zusammengetragen, wo garantiert für jeden Geschmack etwas dabei ist. Eines unserer absoluten Lieblingsrezepte am Morgen ist dieser gebackene French Toast, denn er eignet sich prima zur Resteverwertung. So kannst du bereits ältere Toastscheiben verwerten, ohne dass du geschmacklich einen Unterschied merken wirst. Außerdem ergibt das Rezept die perfekte Menge für zwei Personen.

Wenn dir Kochen am Morgen zu anstrengend ist, kannst du auch prima bereits am Vorabend einen Chia Pudding vorbereiten und ihn über Nacht kaltstellen. Der Pudding mit den kleinen schwarzen Samen eignet sich ideal zum gemeinsamen Brunchen, da er unheimlich lange satt hält und ausreichend Energie für den Start in den Tag liefert. Chiasamen sind zudem echte Powerkörner, die vor Vitaminen und Nährstoffen nur so strotzen. Getoppt werden kann der Pudding ganz nach deinen eigenen Vorlieben mit Schokolade, Beeren oder Nüssen – der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Wer es lieber herzhaft mag, dem können wir dieses Omelett für Zwei ans Herz legen. Es ist superschnell zusammengerührt und in weniger als 10 Minuten servierfertig. Perfekt übrigens auch, falls du dein Gegenüber und dessen Vorlieben noch nicht allzu gut kennst. Die klassische Eierspeise geht eigentlich immer und schmeckt so gut wie jedem.

Leckere Getränke für den gesunden Start in den Tag

Aphrodisierender Smoothie mit Ananas gesund-verlieben.de +3 Bilder

Ausreichend zu trinken ist am Morgen unheimlich wichtig, um den Stoffwechsel anzukurbeln und eine gute Grundlage für den Tag zu schaffen. Deshalb genießen wir zum Frühstück gerne Smoothies. Wenn du sie selbst zubereitest, weißt du ganz genau, was drinsteckt und vermeidest unnötigen Zucker und Konservierungsstoffe. Dein*e Partner*in wird deine Mühen garantiert zu schätzen wissen.

Grundsätzlich sind beim Smoothie-Mixen der Kreativität keine Grenzen gesetzt und du kannst alle möglichen Kombinationen ausprobieren. Altbewährte ist der leckere Beeren-Smoothie. Für die Zubereitung wird lediglich eine halbe Banane, Himbeeren, Erdbeeren und etwas pflanzliche Milch benötigt.

Ebenfalls interessant für dich könnte dieser grüne Smoothie mit Ananas sein. Er eignet sich gut als Liebesgetränk. Denn Ananassaft wird nachgesagt, eine aphrodisierende Wirkung zu besitzen, die positiven Einfluss auf die romantischen Gefühle einer Person nehmen kann. Perfekt also für einen idyllischen Start in den Tag, oder?

Fazit

Appetit bekommen? Auf www.gesund-verlieben.de kannst du viele weitere Gerichte entdecken. So geht die Liebe nicht nur beim Frühstück im Bett, sondern den ganzen Tag über durch den Magen.