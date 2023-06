Der Sommer ist in vollem Gange und bei der Hitze würde man wohl am liebsten gleich in die nächste Eisdiele ziehen. Wäre da nicht das schlechte Gewissen - denn jeden Tag eine oder mehre Kugeln Eis verdrücken, das schlägt ordentlich auf die Hüften. Normales Speiseeis mit haufenweise Zucker und wahlweise Sahne ist wirklich keine Schonkost.

Doch nun gibt es einen Trend, der den Sommer locker, leicht und vor allem gesund versüßen kann. Die Rede ist von sogenannten Nicecream. Das "nette Eis", wie der englische Name übersetzt heißt, ist nichts anderes als eine eiskalte Ladung Obst. Das Beste am Nicecream ist aber: Wirklich jeder bekommt das (natur-)süße Sommervergnügen mit wenigen Zutaten und Handgriffen ganz einfach selber hin.

Gesunde Erfrischung - Nicecream aus Bananen selbst mixen

Was man zur Nicecream braucht? Vor allem (mindestens zwei) überreife Bananen. Die bringen der obstigen Eiscreme die gewohnte Konsistenz und die nötige Süße. Dabei gilt: Je mehr schwarze Punkte auf der gelben Schale sind, desto süßer die Frucht und im Endeffekt die Nicecream. Was den Rest der Zutaten angeht - man braucht noch einen Schuss Pflanzenmilch (hier ist wegen seiner Süße vor allem Hafer zu empfehlen) und viel Fantasie. Denn man kann mit Früchten, Nüssen oder Kakao seine Nicecream je nach Belieben "personalisieren".

Zunächst muss man die Bananen in mundgerechte Stücke schneiden und für mindestens fünf Stunden luftdicht verpackt ins Gefrierfach legen. Um sich diesen Schritt zu sparen, kann man Bananen auch auf Vorrat einfrieren. Sind die gelben Tropenfrüchte schön angefroren, einfach rausholen und in den Mixer werfen (das ganze klappt natürlich auch mit dem Pürierstab). Bevor es aber mit dem Mixen losgeht, sollte man noch seine anderen Zutaten hinzufügen - es empfehlen sich weitere gefrorene Früchte oder Beeren der Saison, Nüsse, Nuss-Cremes wie Erdnussbutter oder Mandelmus oder ein bisschen Kakao. Wie gesagt, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Wenn alles am Platz ist, ganz einfach den Mixer auf der niedrigsten Stufe starten und langsam die Power hochschrauben. Fertig ist die Nicecream, wenn sie eine schön cremige Konsistenz hat - genauso wie "echtes Speiseeis" eben. Wem das Eis zu dick ist, der kann es mit etwas Pflanzenmilch lockerer machen. Wer es noch süßer braucht, kann noch einen Schuss Reis- oder Agavensirup hinzufügen. Dann ab in die Schüssel, mit Nüssen, Mandelsplittern oder Kokosflocken garnieren und sommerlich genießen!

Warum die Nicecream die perfekte Alternative zu klassischem Speiseeis ist? Das liegt nicht nur daran, dass sie unglaublich erfrischend und lecker ist. Sie ist auch - je nach den hinzugefügten Zutaten - ausgesprochen gesund. Denn sie ist vegan sowie zucker-, fett- und kalorienarm. Außerdem kann man sie sich komplett selbst nach seinem Geschmack zusammenstellen und die Herstellung ist mindestens genauso fix wie der Gang zur Eisdiele um die Ecke.