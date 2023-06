Fast alle Bundesländer haben Schottergärten mittlerweile verboten - außer Sachsen-Anhalt und Bremen. Denn die Bauordnung der meisten Länder besagt, dass unbebaute Flächen grundsätzlich begrünt werden müssen, so das Gartenmagazin Plantura.

In einigen Kommunen haben Steingarten-Besitzer bereits Post bekommen oder die Briefe finden bald einen Weg zu ihnen. Beispielsweise im Kreis Oldenburg (Niedersachsen) werden dazu aufgefordert, innerhalb von sechs Monaten ihren Steingarten zurückzubauen und die Fläche stattdessen zu begrünen. Wer in diesem halben Jahr nichts an seinem Schottergarten geändert hat, den erwartet ein Bußgeldverfahren.

Schottergärten laut Bauordnung nicht erlaubt - in den meisten Ländern

Gilt das jetzt für alle Steingarten-Besitzer? Abgesehen von Sachsen-Anhalt und Bremen sollten in allen anderen Bundesländern Schottergärten bestenfalls umgebaut werden. Das schreibt die geltende Bauordnung vor. Der Tagesschau gegenüber erklärte eine Sprecherin der Stadt Pforzheim allerdings, dass vielen Leuten hierbei das Verständnis fehlt. "Ein Unrechtsbewusstsein existiert oft nicht", berichtet sie.

Wie unterscheidet man eigentlich einen Schottergarten von einem Garten mit Schotter und Steinen als dekorativen Elementen? Die Art von Steingarten, die schlecht für die Umwelt ist, besteht zum Großteil aus Kies, Split oder Schotter. Auch wenn einzelne Gewächse, meist Gräser oder niedrige Sträucher, den Schottergarten schmücken, bieten diese keinen Lebensraum für Tiere. Ist der größte Teil des Gartens begrünt, spricht man nicht von einem Schottergarten - auch dann nicht, wenn Steine einen kleinen Teil der Fläche ausmachen.

"Eine Kiesfläche vor dem Haus bewirkt also lediglich, dass es heiß, stickig, staubig, laut, anstrengend und teuer wird und keine Tiere mehr den Garten besuchen", erklärte der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) gegenüber dem Merkur. Abgesehen davon bieten Schottergärten noch weitere Nachteile: Autolärm wird verstärkt, Wasser kann nicht abfließen, die Steine heizen sich so sehr auf, dass umliegende Pflanzen vertrocknen können und die Bodenfruchtbarkeit geht verloren.

Gar nicht so pflegeleicht - auch in Schottergärten musst du reichlich Zeit investieren

Außerdem sind Schottergärten nur vermeintlich leicht zu pflegen. Algen, Moos und Laub müssen regelmäßig entfernt werden, damit der Garten ordentlich aussieht. Zudem muss in den meisten Fällen Unkraut gejätet werden, das sich durch die Steine kämpft.