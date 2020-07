Die Helfer für die Gartenpflege: Gartengeräte für Gartenneulinge

Unverzichtbar ist allerdings eine Schubkarre. Gerade am Anfang, wenn der Garten sich noch in der Gestaltungsphase befindet, kann mann damit sehr gut Pflanzen vom Kofferraum in den Garten transportieren. Sie eignet sich aber natürlich vor allem für den Transport von Erde oder Kompost. Hier lohnt es sich gleich eine Nummer größer und stabiler zu kaufen. Ist der Garten zu klein oder es fehlt zu Beginn ein Unterstand für eine Schubkarre, kann man such auch mit Eimern behelfen. Für Schnittreste und Unkraut ist ein Pop-Up-Sack eine günstige, platzsparende und praktische Anschaffung.

Größere Geräte, die man nur selten benötigt oder vor dem Kauf erst einmal ausprobieren möchte, wie z.B eine Kettensäge, einen Rasenmäher, einen Laubbläser oder einen Vertikutierer, kann man sich einfach und günstig im Bau- oder Gartenmarkt ausleihen.



Zusatztipp: Hochwertige Gartengeräte halten Jahrzehnte, werden von ihren Besitzern aber oft aus unterschiedlichen Gründen nicht so lange benötigt. Auf Ebay-Kleinanzeigen und Co. kann man so günstig teils kaum benutze Gartenschnapper machen. Dieser Tipp lohnt sich auf für anderes Gartenzubehör, wie z.B. Terrakotta Töpfe.

3. Aufbewahrung und Pflege

Um lange Freude an seinen teils teuren Gartengeräten zu habe, ist es wichtig sie richtig aufzubewahren und zu pflegen. Generell gilt für Gartenwerkzeug eine Lagerung an einem regengeschützen und trockenen Ort. Am besten eignet sich dafür ein kleiner Geräteschuppen, oder eine Wand in der Garage, an der die Geräte in einer Wandhalterung verstaut werden.

Nach jedem Einsatz, oder zumindest nach einiger Benutzung, sollte man die Geräte von Erde und Schmutz befreien. Dabei darauf achten, die Geräte auch zu trocknen, da sich bei Nässe schneller Rost bilden kann. Hat sich bereits etwas Rost gebildet, kann man diesen mit einer kleinen Drahtbürste entfernen. Vor der neuen Saison nochmal überprüfen, ob alle Geräte einsatzbereit sind, oder ob etwas repariert, neu eingestellt oder geschärft werden muss.

Das bedeutet der Einkaufswagen: Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.

Im Sinne der Nachhaltigkeit und zur Unterstützung der lokalen Gärtner zeigen wir keine Angebote zu Samen, Setzlingen oder Pflanzen. Bitte nutzen Sie dafür das reichhaltige Angebot und die Fachberatung Ihrer Gärtnerei.