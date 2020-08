Natürliche Mückenabwehr: Diese 10 Pflanzen können helfen

Kostenfreie Garten-App

An lauen Sommerabenden wartet meist nicht nur ein Glas Wein in netter Gesellschaft auf der Terrasse , Balkon oder im Garten auf uns, sondern leider auch nervige Mücken. Doch bevor man mit chemischen Sprays versucht die stechenden Tierchen loszuwerden, lohnt es sich in ein paar Pflanzen zu investieren, die auf Grund ihres Duftes ganz natürliche Mückenabwehr betreiben.

1. Basilikum

Der Basilikum ist nicht nur in der Küche ein absoluter Klassiker. Auch zur Mückenabwehr eignet sich das mediterrane Kraut hervorragend. Die ätherischen Öle, die für uns nach Urlaub in Italien riechen, sind für die Mücken hingegen gar nicht angenehm. Es lohnt sich deshalb, das Küchenkraut nicht nur im Kräuterbeet anzupflanzen. sondern es auch in einem kleinen Topf auf dem Tisch zu platzieren.

Basilikum Bild: cocoparisienne/ pixabay.com

Ihnen geht der Basilikum immer ein? Mit diesen Tricks wird auch Ihr Basilikum zu einem prächtigen Küchenkraut!

2. Zitronenmelisse

Auch den Duft der Zitronenmelisse können die Mücken überhaupt nicht leiden. Das Kraut funktioniert tagsüber als ein wahrer Bienenmagnet, und abends als Mückenabwehr. Zudem kann man sich aus den Blättern auch noch einen leckeren Eistee zaubern. Ein absolutes Pflanze-Muss für Garten, Balkon und Terrasse!

Zitronenmelisse Bild: planet_fox/ pixabay.com

3. Knoblauch

Knoblauch soll ja bekanntlich auch gegen größere Blutsauger helfen... Spaß beiseite: Mücken hassen Knoblauch und bleiben der Knolle möglichst fern. Da man Knoblauch auch super in der sommerlichen Küchen verwenden kann, ist er sowohl ein Anti-Mücken-Geheimtipp als auch ein Küchen-Muss!

Knoblauch Bild: congerdesign/ pixabay.com

4. Lavendel

Lavendel duftet nicht nur herrlich, und vertreibt effektiv Motten aus dem Kleiderschrank, Lavendel vertreibt auch effektiv Mücken von unserer Sommerparty. Der intensive Duft wirkt zudem beruhigend und angenehm. Die lilanen oder weißen Blüten bilden zudem ein schönes dekoratives Element im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon, das auch Insekten zu schätzen wissen!

Lavendel Bild: nietjuh/ pixabay.com

5. Tomate

Nanu? Die Tomate als Mückenabwehr? Richtig! Auch die Tomatenpflanze vertreibt mit ihrem intensiven Geruch viele lästigen Insekten. Für die optimale Wirkung, sollten die Tomaten aber nicht verteilt im Garten stehen, sondern in Töpfen an dem Ort, wo sie schützen sollen. Eine ideale Lösung also auch für Balkon und Terrasse! So kann man nicht nur entspannt den Sommer genießen, sondern sich auch einen kleinen Snack von der Tomatenpflanze pflücken oder den Sommersalat damit verfeinern.

Tomatenstrauch Bild: RitaE/ pixabay.com