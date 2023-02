Geld sparen beim Autokauf: Welches Auto kannst du dir tatsächlich leisten?

Nicht nur auf den Anschaffungspreis schauen: Auch diese Kosten solltest du kennen .

Wer momentan an eine Tankstelle fährt, dem kann es bei den dort aufgerufenen Spritpreisen ganz schnell schwindelig werden. Umso wichtiger ist es, beim Kauf eines Autos nicht nur auf den Anschaffungspreis zu achten, sondern möglichst auch alle zukünftigen Kosten im Voraus zu bedenken. Zudem lohnt es sich zu überlegen, wo sich vielleicht Ausgaben einsparen oder zumindest stark reduzieren lassen.

Kosten für Neu- oder Gebrauchtwagen

Ob du dich für einen Neuwagen oder einen Gebrauchten entscheidest, ist zunächst einmal eine Frage des Kontostandes. Es liegt auf der Hand, dass du bei einem nagelneuen Fahrzeug tiefer in die Tasche greifen musst als bei einem Wagen, der schon ein paar Jahre gefahren wurde. Doch schon beim Kauf kann es sich lohnen, hier etwas genauer zu rechnen.

Neuwagenkäufer werden von den Herstellern oftmals mit Garantieversprechen von bis zu sieben Jahren und 150.000 Kilometern umworben. Dazu bekommt der Käufer oder die Käuferin meist noch zusätzliche Garantien zwischen 3 und bis zu 30 Jahren in Bezug auf Durchrostung oder Lackschäden. Auch gibt es bei verschiedenen Herstellern und Modellen oftmals günstige Finanzierungen mit teilweise sogar Null Prozent Zinsen oder zumindest von um die 1 %. Wer sich die daraus ergebenden Monatsraten und eventuell noch eine Anzahlung leisten kann, muss dann zumindest in den kommenden Jahren nicht mit unerwarteten Werkstattkosten rechnen. Und falls du dich sogar für ein Elektroauto entscheidest, dann warten auf dich Umweltprämien von maximal 9.670 Euro sowie eine Befreiung von der Kfz-Steuer bis zum 31. Dezember 2030.

Etwas anders sieht es bei Gebrauchtfahrzeugen aus. Hier gilt zumindest die gesetzliche, zweijährige Gewährleistungspflicht, die aber nur bei gewerblichen Händlern garantiert ist und von diesen auch nur auf wenigstens ein Jahr reduziert werden darf. Bei Käufen von Privatpersonen kann diese sogar ganz ausgeschlossen werden. Außerdem gilt seit Neuestem bei versteckten Mängeln die sogenannte Beweislastumkehr: Tritt innerhalb eines Jahres ein Schaden am Fahrzeug auf, der nicht im Kaufvertrag erwähnt wurde und auch keinen normalen Verschleiß darstellt, dann muss der*die Verkäufer*in beweisen, dass davon zum Zeitpunkt des Verkaufs nichts bekannt war. Andernfalls muss er*sie den Schaden kostenlos reparieren, einen Teil des Kaufpreises erstatten oder sogar den Wagen zurücknehmen. Bei Gebrauchtfahrzeugen ist es in jedem Fall sinnvoll darauf zu achten, wie viele Vorbesitzer der Wagen bereits hatte und ob er scheckheftgepflegt ist. Bei Fahrzeugen aus Erster Hand und mit tadellos geführtem Scheckheft kann man, wenn auch der Preis stimmt, meist gar nicht so viel falsch machen.

Egal, ob du dich letztlich für einen Neuen oder einen Gebrauchten entscheidest, solltest du aber schon jetzt die möglichen Folgekosten im Blick haben. Dazu gehören neben eventuellen Reparaturen bei gebrauchten PKWs auch der Sprit- oder Stromverbrauch, die Kfz-Steuer sowie die Kfz-Versicherung und auch der mögliche spätere Wiederverkaufswert. Rechne die Betriebskosten für dein Wunschmodell schon vorab einmal durch. Eine grobe Faustregel besagt, dass die monatlichen Kosten für ein Fahrzeug nicht mehr als etwa ein Viertel deines Netto-Einkommens ausmachen sollten.

Kosten bei der Wahl der Versicherung

In jedem Fall lohnt es sich, die Einstufung der Versicherungsklasse schon vorher zu erfragen. Bei manchen Modellen führt die Wahl einer etwas geringeren Motorisierung zu einem deutlich geringeren Versicherungsbeitrag. Du solltest dir also gut überlegen, ob es unbedingt ein paar PS mehr sein müssen oder du lieber ein paar Euro einsparen möchtest.

Auch die Wahl des Versicherungsunternehmens birgt erhebliches Einsparpotenzial. Bei manchen Versicherern bekommt man auch dann Preisnachlässe, wenn man mehrere Verträge bei demselben Unternehmen abgeschlossen hat. Es kann sich also durchaus lohnen, zum Beispiel die Hausrat- und Haftpflichtversicherung zusammen mit der Kfz-Police desselben Versicherers zu haben.

Ebenso bestimmt die Zahlweise des Versicherungsbeitrages die Höhe: Wer bereits das ganze Jahr im Voraus bezahlt, hat eine deutlich geringere Prämie als bei monatlicher Zahlung. Auch lassen sich durch etwas höhere Selbstbehalte bei Teilkasko- und Vollkaskoversicherung die Kosten noch weiter reduzieren. Und letztlich hast du es ja selbst in der Hand, wie weit du das Gaspedal durchdrückst und wie oft du dann zur Zapf- oder Ladesäule fahren musst.