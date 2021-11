Christstollen schon jetzt vorbacken: So entfaltet das Gebäck bis Weihnachten sein bestes Aroma

Christstollen rechtzeitig backen: So entfaltet das Gebäck seinen vollen Geschmack

So entfaltet das Gebäck seinen vollen Geschmack Rezept: Das sind die wichtigsten Zutaten für leckeren Stollen

Das sind die für leckeren Stollen Tipps zur Lagerung: So bleibt der Stollen lange haltbar

Der Weihnachtsstollen oder Christstollen ist in ganz Deutschland beliebt und eine leckere Alternative zu Lebkuchen und Plätzchen. Aber um ihn genießen zu können, müssen Hobbybäcker nicht etwa bis zur Adventszeit warten. Im Gegenteil: Wer schon jetzt mit dem Backen beginnt, kann sich pünktlich zu Weihnachten über einen besonders schmackhaften Christstollen freuen. Doch nicht nur die passenden Zutaten sind entscheidend: Auch auf die richtige Lagerungsdauer kommt es an.

Christstollen: Weihnachtsgebäck mit langer Tradition

Das traditionelle Weihnachtsgebäck hat eine lange und spannende Geschichte: 1491 ließ der damalige Papst Innozenz VIII. für den Stollen sogar die geltenden Fastengesetze ändern. Da die Christen in der Fastenzeit weder Milch noch Butter essen durften, wurde der Stollen damals mit Öl gebacken. Doch die Zutat war teuer und hatte zudem beim Backen einen unangenehmen Geruch. Die Folge: Der Stollen wurde ungenießbar. Um aber auch während der Fastenzeit nicht auf leckeres Gebäck verzichten zu müssen, verschickte der Papst den sogenannten "Butterbrief" und hob damit das Butterverbot auf.

Stollen für optimalen Geschmack richtig lagern

Damit der Christstollen seinen vollen Geschmack entfalten kann, ist das richtige Timing wichtig: Schon vier bis sechs vor Weihnachten sollte der Stollen gebacken und anschließend bis zu den Feiertagen gelagert werden. Der perfekte Termin dafür ist der 12. November, also genau sechs Wochen vor Weihnachten. Damit der Teig bis dahin nicht trocken und die Rosinen hart werden, muss der Stollen auch gut gelagert werden.

Der frisch gebackene Stollen sollte dafür auf einem Kuchenrost abkühlen. Danach wird er in Alufolie und bestenfalls noch zusätzlich in einen Plastikbeutel eingewickelt. Ein Stollen sollte kühl- etwa bei 15 Grad, aber nicht im Kühlschrank - trocken und dunkel gelagert werden. Bei richtiger Lagerung wird die Butter im Stollen nämlich nicht ranzig. Mit diesen Tipps kann der Stollen bis zu einem Jahr haltbar und lecker bleiben.

Da der Stollen aus vielen einzelnen Komponenten besteht, muss das Gebäck erst richtig durchziehen. Daher ist die lange Lagerung von sechs bis acht Wochen so wichtig. Dann hat das Aroma der Früchte und Gewürze den kompletten Teig durchzogen.

Rezept für leckeren Christstollen

Zutaten für den Teig:

150 g Rosinen

½ TL abgeriebene Zitronenschale

50 g Orangeat

50 g Zitronat

50 g gemahlene Mandeln

60 ml Rum

430 g Mehl

½ Würfel frische Hefe

75 ml Milch

100 g Butter

1 Ei

50 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

½ TL Bio-Zimt*

1 Prise Kardamom

1 Prise Muskat

Zum Bestreichen:

40 g Butter

75 g Puderzucker

Perfekt zum Christstollen in der Weihnachtszeit passt übrigens Glühwein oder auch Punsch: Welche leckeren Glühwein- und Punschvarianten es gibt und wie sie sich zuhause zubereiten lassen, erfährst du hier.

* Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser – nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis.