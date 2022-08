Unser Single des Monats im August  

Wollen Sie auch Single des Monats werden? Bewerben Sie sich hier.

Wer ist unser Single des Monats?

Nicole Sabine Härtl ist eine junge Frau aus Kitzingen. Sie ist erst seit 3 Monaten zurück in Unterfranken und auf der Suche nach dem richtigen Partner fürs Leben.

Mit ihren 44 Jahren hat sie das geschafft, wovon viele träumen. Sie hat in ihrem Beruf eine Berufung gefunden. Schon seit 2017 ist sie Coach und Mentor. Im Jahr 2020 startete sie dann damit, Menschen unter dem Motto “feel sexy & free!” zu begleiten und zu unterstützen. Mit ihrer Hilfe finden andere Menschen zu ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Selbstliebe und können ihr inneres Strahlen wiederfinden. Menschen zu helfen ist für Nicole Sabine nicht nur ein Beruf, sie schenkt dieser Tätigkeit ihre ganze Liebe und Leidenschaft.

Neben ihrer Tätigkeit als Coach und Mentor verbringt Nicole Sabine ihre Freizeit gerne in der Natur und tobt mit ihren beiden Fellnasen, wie sie ihre Hunde liebevoll nennt.

Nicole Sabine Härtl bringt nicht nur andere Menschen zum Strahlen - sie strahlt auch selbst wie ein Sonnenschein. Nicole Sabine Härtl

Was muss Nicole Sabine Härtls Traummann mitbringen?

Für Nicole Sabine Härtl gibt es keine “Anweisungen” wie ein Mann zu sein hat. Für sie ist wichtig, dass ihr Partner zu ihr und ihrem Lebensstil passt.

Da sie in ihren Beruf ihre ganze Liebe und Leidenschaft hineinsteckt, wünscht sie sich einen Partner, der keine Partnerin braucht. Sie sieht in einer Partnerschaft viel eher die Kirsche auf der Torte des Lebens.

Etwas Humor, Männlichkeit mit Witz und Gelassenheit sind Eigenschaften, die ihr Traummann für eine fröhliche und zufriedene Partnerschaft mit sich bringen sollte.

Selbstverständlich ist auch die Tierliebe dank ihrer zwei Fellnasen besonders wichtig.

Wertschätzende Kommunikation und Empathie für zauberhafte Gespräche bei einem Gläschen Wein runden das Bild komplett ab.

