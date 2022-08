Online Dating – Die 10 besten Tipps für Ihren Erfolg 

24% der Befragten an ihren Partner oder ihre Partnerin online kennengelernt zu haben. Wie haben diese Menschen Erfolg? Gibt es irgendwelche Geheimtipps für ein positives Online-Dating-Erlebnis? Wir helfen Ihnen. Viele Paare lernen sich heutzutage über das Internet kennen. In einer Umfrage gaben rundan ihren Partner oder ihre Partnerin online kennengelernt zu haben. Wie haben diese Menschen Erfolg? Gibt es irgendwelche? Wir helfen Ihnen.

Ist Online Dating sinnvoll?

Viele Menschen zweifeln immer noch am Sinn und Erfolg des Online Datings. Online-Dating-Plattformen, wie Tinder werden häufig nur mit One-Night-Stands und Sextreffen in Verbindung gebracht. Über den Gedanken, dass jemand seinen Partner über Tinder oder Lovoo kennengerlernt hat, wird gestaunt, wenn nicht sogar gelacht. Dabei kommt die Frage auf: Ist Online Dating sinnvoll? Eine passendere Frage wäre wahrscheinlich: Ist Online Dating für Sie sinnvoll? Denn, ob Online Dating sinnvoll ist, hängt von der Person und ihren Bedürfnissen und Vorstellungen ab. Wenn Sie bisher in der Partnersuche in Bars, unter Freunden oder auf der Arbeit nicht viel Erfolg hatten, macht der Blick ins Internet durchaus Sinn und kann zu Erfolg führen.

Jeder macht für sich selbst aus, ob Online Dating für Sie oder ihn sinnvoll und lukrativ ist. Lassen Sie sich nicht von Freunden, Familie oder auch der Gesellschaft sagen, wo Sie Ihre Partner suchen sollten. Nur weil Ihre Eltern auf der Arbeit Ihre Liebe gefunden haben und nur, weil Ihr bester Freund seine Freundin in einer Bar kennengelernt hat, heißt das nicht, dass Ihnen das auch passieren wird.

10 Tipps fürs erfolgreiche Online Dating

Wie aber finden Sie Erfolg beim Online Dating? Wir haben 10 Tipps gesammelt, mit denen jeder oder jede die neue Liebe im Internet finden kann:

Zeigen Sie sich! - Es ist durchaus wichtig, dass Sie ein paar Fotos von sich präsentieren. Natürlich sollten eine Beziehung und das Kennenlernen nicht nur auf dem Äußeren basieren, jedoch helfen Sie einen ersten Eindruck zu schaffen. Menschen brauchen häufig etwas Visuelles, an dem sie sich festhalten können und hier sind das Bilder Ihrer Person.

Erzählen Sie von sich! - Jede Online-Partnerbörse hat einen Teil, in dem Sie ein wenig von sich erzählen müssen: Ihre Hobbys, Ihre Interessen, Ihre Vorlieben oder Ihr Job, was auch immer Sie bewegt. Halten Sie sich hier nicht zu kurz. Je mehr potentielle Partner von Ihnen wissen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie sich meldet.

Seien Sie ehrlich! - Viele Männer und Frauen neigen dazu ein paar Details in Ihren Profilen zu verschönern oder zu verändern. Sie ändern Alter, Interessen und Aussehen, um attraktiver oder interessanter zu wirken. Das sollten Sie vermeiden, denn Sie wollen ja einen Partner oder eine Partnerin, der oder die Sie so nimmt und liebt, wie Sie sind.

Bleiben Sie offen! - Er hat nur ein Bild und Sie swipen gleich weiter? Eins ihrer Hobbys interessiert Sie nicht und Sie hören gleich auf zu lesen? Sein Sie nicht so schnell mit Ihren Urteilen. Wer weiß, vielleicht schlüpft Ihre Liebe Ihnen durch die Finger, weil Sie zu schnell weitegescrollt haben.

Bleiben Sie optimistisch! - Ghosting und böse Nachrichten sind leider gang und gäbe auf Online-Dating-Plattformen. Das kann schnell frustrieren und demoralisieren. Lassen Sie Ihre Frustration nicht in Ihre Chats einfließen. Es ist keine Schande Pausen vom Online Dating zu nehmen, wenn es gerade mal nicht gut läuft.

Achten Sie auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse! - Im Laufe Ihrer Online-Dating-Laufbahn werden Sie sich Ihrer Wünsche und Bedürfnisse immer mehr bewusst. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht zu sehr auf Ihr Idealbild festsetzen und jeden, der nicht dazu passt, ausschließen. Irgendwann wird sich Ihr Idealbild so zuspitzen, dass niemand es mehr erfüllen kann und Sie werden nicht glücklich.

Schreiben Sie individuelle Nachrichten! - Passen Sie Ihre Nachrichten dem Empfänger an und vermeiden Sie Copy-and-Paste-Nachrichten. Bauen Sie Teile Ihres oder des anderen Info-Textes mit ein, erwähnen Sie ihre oder seine Hobbys und Interessen. Das zeigt einerseits, dass Sie ihr oder sein Profil aufmerksam durchgelesen haben und andererseits hilft es eine interessante Unterhaltung zu starten.

Überlegen Sie sich Gesprächsthemen! - Individuelle Nachrichten sind wichtig, jedoch schadet es nicht, wenn Sie sich ein paar Gesprächsthemen überlegen. Halten Sie Ihre Unterhaltungen locker und lustig. Vermeiden Sie Dinge wie politische Diskussionen, eine sachliche Sprache, Prahlen oder traurige Themen.

Haben Sie Geduld! - Wie jede andere Art der Partnersuche braucht auch Online Dating seine Zeit, bis es Erfolg für Sie bringt. Sie werden wahrscheinlich nicht sofort die perfekte Person für Sie finden, das braucht Zeit. Haben Sie Geduld und werden Sie nicht frustriert

Lassen Sie sich nicht unterkriegen! - Dieser und der letzte Punkt gehen Hand in Hand, haben Sie Geduld und lassen Sie sich nicht unterkriegen. Die Liebe Ihres Lebens wird Sie nicht die Sekunde, die Sie sich registrieren, anschreiben. Sie werden Sie nicht mit allen Singles super verstehen und Herzschmerz und Frustration sind Teil des Online Datings. Lassen Sie sich nicht unterkriegen, wer weiß vielleicht führt Ihr nächster Chat zu einer glücklichen Beziehung.

Was ist die passende Partnerbörse für Sie?

Mit dem Boom in Online Dating steigt auch das Angebot an Online-Partnerbörsen. Bei diesen zahlreichen Auswahlmöglichkeiten kann es schwierig sein, das richtige Portal für Sie zu finden. Mit Hilfe unseres Partnerbörse-Guides finden Sie das passende Portal für sich. So steht Ihrem Liebesglück nichts mehr im Weg!

Fazit: Online Dating hat Erfolg!