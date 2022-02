Nach der Trennung - Wie kann man wieder Liebe finden?

Wenn man frisch aus einer Beziehung kommt, ist man erstmal sehr aufgebracht. Man hat niemanden mehr an seiner Seite, der Alltag sieht komplett anders aus und das Herz ist gebrochen. Wie also kann man wieder neu anfangen?

Nach der Trennung neu anfangen

Ein Neuanfang ist hart und bedarf viel emotionaler Arbeit. Großer Herzschmerz nach einer Trennung ist normal. Man muss sich ernsthaft mit seinen Gefühlen auseinandersetzen, damit man sie wirklich verarbeiten kann. Man sollte sich Zeit nehmen sich um sich selbst zu kümmern und sich erlauben zu trauern. Oftmals ist es hilfreich, bei Vertrauten seinen Gefühlen freien Lauf und sich trösten zu lassen. Die Traurigkeit ist nicht Hauptbestandteil des neuen Lebensabschnitts, sie ist lediglich der Weg dahin.

Kurz nach der Trennung eine neue Beziehung

Es ist sehr verlockend sich direkt nach einer Trennung in eine neue Beziehung zu stürzen, um dem Trennungsschmerz zu verkraften. Das ist keine gute Idee, denn man hängt noch emotional am alten Partner oder der Partnerin und kann sich nicht frei auf die andere Person einlassen. Das ist dem neuen Freund oder der neuen Freundin und auch sich selbst gegenüber nicht fair, denn eine gesunde Beziehung setzt emotionale Offenheit voraus. Falls man sich trotzdem auf eine neue Beziehung einlässt, muss man offen und ehrlich über die Trennung und die verbleibenden Gefühle sprechen können.

Daten nach der Trennung

Sobald man wieder dazu bereit ist, kann man wieder ans daten denken. Aber wie erkennt man, dass man wieder bereit ist? Wenn eine neue Beziehung aufregend und schön klingt, dann kann man es versuchen. Nur weil man bereit ist, heißt das nicht, dass man es überstürzen sollte. Am besten konzentriert man sich darauf neue Leute kennenzulernen und erste neue Bindungen zu knüpfen. Wichtig ist es darauf zu achten, dass man die neuen Personen wirklich kennenlernen will und das Ganze nicht macht, damit man sich besser fühlt. Das ist ein Zeichen dafür, dass man noch nicht über die letzte Beziehung hinweg ist.

Realitätscheck

Man sollte realistisch bleiben, denn es ist unwahrscheinlich, dass gleich die erste Person, die man kennenlernt, die neue große Liebe wird. Dating kann etwas Schönes sein, es kann aber auch enttäuschen. Es braucht Zeit, bis man den Richtigen oder die Richtige findet. Am Anfang sollte man sich nicht sofort auf eine Person konzentrieren, sondern versuchen mit mehreren Leuten eine Bindung aufzubauen. Das hilft dabei herauszufinden, was man in einem Partner oder einer Partnerin sucht.

Die neue Beziehung

Nun hat man mit einer Person eine engere Bindung aufgebaut, man mag sich richtig und möchte es miteinander versuchen. Diese 4 Dinge sollte man dabei beachten:

Nicht vergleichen. Auch wenn man komplett über seine letzte Beziehung hinweg ist, ist es sehr einfach den neuen Partner oder die neue Partnerin mit dem oder der alten zu vergleichen. Man sollte vermeiden Ähnlichkeiten zu suchen und sich stattdessen bewusst sein, dass der neue Partner eine unabhängige und eigene Person ist.

Auch wenn man komplett über seine letzte Beziehung hinweg ist, ist es sehr einfach den neuen Partner oder die neue Partnerin mit dem oder der alten zu vergleichen. Man sollte vermeiden Ähnlichkeiten zu suchen und sich stattdessen bewusst sein, dass der neue Partner eine unabhängige und eigene Person ist. Nichts überstürzen. Nach einer emotionalen Trennung ist es wichtig die neue Beziehung langsam anzugehen und sich Zeit zu lassen.

Nach einer emotionalen Trennung ist es wichtig die neue Beziehung langsam anzugehen und sich Zeit zu lassen. Kommunikation. Beide Partner offen über vergangene Beziehung reden können. Das muss kein Tabu sein, denn es hilft dabei zu verstehen, wie der Partner auf bestimmte Situationen reagieren wird.

Beide Partner offen über vergangene Beziehung reden können. Das muss kein Tabu sein, denn es hilft dabei zu verstehen, wie der Partner auf bestimmte Situationen reagieren wird. Wissen, was in einem Partner sucht. Das gilt für einen selbst aber auch für das Gegenüber. Man muss darüber reden, was man in einem Partner sucht und was man sich von dieser Beziehung erhofft.

Fazit: Wieder Liebe finden nach der Trennung

Fast jeder Mensch macht in seinem Leben Trennungen durch. Anfangs sieht es immer aussichtslos aus, jedoch bliebt es nicht so. Mit viel Zeit und Geduld kommt man über die Trennung hinweg und kann seine neue Liebe finden.