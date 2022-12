"Mosting": Der wohl grausamste "Dating-Trend" des Jahres - so gehen Täter vor

Was bedeutet Mosting?

Wie erkennst du es?

Kannst du dich davor schützen?

Wie gehst du damit am besten um?

Vielleicht bist du schon einmal Opfer eines üblen Dating-Trends geworden. Da gibt es das "Benching", was so viel bedeutet wie "auf die lange Bank schieben" oder das Submarining. Das "Ghosting" ist oft recht bekannt: Jemand, den du kennst, verschwindet wie ein Geist aus deinem Leben. Besonders übel ist auch das Mosting. Schnell kannst du davon betroffen sein oder warst es vielleicht schon. Doch was ist Mosting und wie kannst du es erkennen?

Was ist Mosting?

Laut Focus werden im Mosting zwei Trends kombiniert, das "Love Bombing" und das "Ghosting". Beim Love Bombing wirst du mit positiven Äußerungen quasi überschüttet. Schon kurz nach dem Kennenlernen bist du der Traumpartner. Dein Gegenüber hat noch niemals für jemanden so gefühlt wie für dich. Wenn du gerade eine schwierige Zeit hinter dir hast, vielleicht sogar eine schmerzhafte Trennung, fühlt sich das gut an. Doch hier ist Vorsicht angebracht, denn oft geht es dabei nicht wirklich um Gefühle. Oft geht es nur um Macht. Der "Bomber" schafft eine emotionale Abhängigkeit. Kommt es zu Konflikten, setzt er*sie diese Macht ein, um ein Ziel zu erreichen. Als Beispiel: Du wünschst dir, dein*e Partner*in würde dir im Haushalt zur Hand gehen. Daraufhin entzieht er*sie dir die Zuneigung, du fühlst dich schuldig und führst den Haushalt alleine weiter. Beim Ghosting ist es ähnlich. Heute noch Liebesschwüre, dann, von jetzt auf gleich, herrscht absolute Funkstille. Auf Nachrichten kommt keine Antwort. Anrufe werden nicht angenommen. Du fragst dich, was du falsch gemacht hast, ob du dein Gegenüber verletzt hast. Doch dem ist nicht so. Vielleicht bist du für dein Gegenüber nicht mehr interessant genug oder es wurde jemand anderes zu Opfer.

Das Mosting verbindet diese Verhaltensweisen. Heute bist du die Liebe des Lebens deines Gegenübers. Du hörst, wie toll du bist. Vielleicht wird schon eine Weltreise geplant, ein Hauskauf oder du hörst die Hochzeitsglocken läuten. Dann, von jetzt auf gleich, ist dein Gegenüber verschwunden. So, als ob es ihn oder sie nie gegeben hätte. Und du fragst dich, was du für einen Fehler begangen hast. Mosting wird laut unicum.de zum größten Teil von Männern betrieben, da sie tendenziell eher den Eroberer spielen als Frauen. Opfer werden meist Frauen, die schon länger Single sind und einige Enttäuschungen hinter sich haben. Wenn du bis dahin also eher zurückhaltende und stillere Dating-Partner hattest, läufst du Gefahr, die Aufmerksamkeiten besonders zu genießen. Doch woran erkennst du, ob du vielleicht ein Opfer dieser Masche wirst?

Schon in der frühen Kennenlernphase überschüttet dein Gegenüber dich mit Komplimenten

Er*sie gibt dir das Gefühl, du bist der*die einzige große Liebe

Er*sie überhäuft dich schon früh mit Geschenken

Er*sie stellt dich in den Mittelpunkt seiner*ihrer Lebensplanung

Wie entkommst du dem Mosting?

Um es gleich zu sagen: Du hast nur einen einzigen Fehler gemacht. Du hast zu schnell an die große Liebe geglaubt und die Gefühle, die man dir entgegengebracht hat, erwidert. Dann kam der Rückzug. Doch warum? Jemand, der dich "mostet", will im Grunde genommen nur von sich überzeugen. Damit will er*sie letztlich das eigene Ego stärken. Doch, egal ob bewusst oder unbewusst, er oder sie will sich nicht binden. Er oder sie fühlt sich, sobald du diese Gefühle erwiderst, in die Enge getrieben. Doch statt sich der Konfrontation zu stellen, dir gegenüber ehrlich zu sein, ergreift dein Gegenüber die Flucht. Dabei offenbart sich, was hinter der Maske aus Selbstbewusstsein und Offenheit steckt: Unsicherheit und Selbstzweifel. Je länger die Beziehung, wenn man sie so nennen möchte, mit dir dauert, umso mehr bröckelt die Fassade.

Eine neue Beziehung fühlt sich zu schön, um wahr zu sein, an? Dann solltest du vorsichtig werden. Sicher, es könnte Liebe auf den ersten Blick sein. Doch es kann eben auch ein Vorzeichen sein, dass du Opfer von Mosting wirst. Übrigens sind die meisten, die diese Art von Dating betreiben, Wiederholungstäter. Wenn du siehst, dass dein Gegenüber beinahe wöchentlich den Partner wechselt, so ist es gut möglich, dass du sein nächstes Opfer wirst.

Hier kann helfen, ihn oder sie deinen Freund*innen vorzustellen. Oft sehen Außenstehende mehr, da ihr Blick nicht von Verliebtheit getrübt ist. Frag sie nach ihrem Eindruck. Wenn eine Person sich plötzlich gar nicht mehr meldet, starte einen Kontaktversuch. Vielleicht ist ja doch etwas geschehen, dass es deinem Gegenüber aus seiner Sicht unmöglich machte, sich zu melden. Doch solltest du vielleicht daran denken, dass es immer einen Weg gibt, eine Nachricht zu übermitteln. Bist du dir sicher, dass du gemostet worden bist, dann schließ mit der Sache ab. Fülle deine Zeit mit schönen Dingen. Lenke dich ab. Und trauere nicht um die Zeit, die du glaubst, verschwendet zu haben.

Fazit

Beim Mosting wird mit Gefühlen gespielt, die der oder die Andere gar nicht haben. Es wird etwas vorgespielt, vorgegaukelt, bis du so weit bist, dich zu verlieren. Und dann verschwindet dein Gegenüber. Sicher davor kannst du nie sein. Aber mit etwas Abstand und Beobachtung erkennst du vielleicht, ob du ein Opfer von Mosting geworden bist.