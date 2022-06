Geschenke für Partner – 20 Ideen für jede Gelegenheit  

Es ist nicht immer einfach ein passendes Geschenk für den Partner oder die Partnerin ausfindig zu machen. Schließlich soll das Geschenk nicht zu kitschig oder langweilig sein, sondern etwas Besonderes sein und eine Freude bereiten. Auf der Suche nach dem perfekten Präsent können Sie sich gerne von Geschenkideen inspirieren lassen und so einfach fündig werden.

10 Geschenke für den Partner

Ein besonderes Ereignis steht an und man möchten Ihrem geliebten Partner etwas schenken. Dabei kommt die Frage auf: Was schenkt man einem Mann? Ein Parfüm oder ein T-Shirt ist zu langweilig und an kreativen Ideen fehlt es häufig auch. Wir haben 10 Geschenkideen gesammelt, über die sich Ihr Partner sicherlich freuen wird.

5 unvergessliche Geschenke für den Partner

Sie denken lange nach und zerbrechen sich beinahe den Kopf, denn es wirkt, als würde die Auswahl an perfekten Geschenken für Männer oft klein ausfallen. Dabei gibt es zahlreiche unvergessliche Geschenke für den Partner.

Der Partner ist Fan eines bestimmten Sports und hat eventuell auch einen Lieblingsverein? Dann sind Karten für ein Spiel der Lieblingsmannschaft, ein Sportevent oder ein Rennen immer ein großartiges Geschenk. Ein Massage-Gutschein. Es ist ein wundervolles Erlebnis, wenn man sich gemeinsam in entspannter Atmosphäre so richtig verwöhnen lässt. Deshalb freut sich jeder Mann über einen Gutschein für eine Massage. Gerne können Sie sich auch gemeinsam auf eine Paar-Massage freuen.

5 besondere Geschenke für den Partner

Geschenke sind besonders schön, wenn sie von Herzen kommen und man erkennt, dass sich Gedanken darüber gemacht wurde. Daher sollten Sie nicht zögern und sich Mühe geben, um dem Partner ein besonderes Geschenk zu machen.

Sonnenbrille, Geldbeutel, Gürtel oder Armband: Auch Männer tragen gerne Accessoires. Daher sind diese als elegantes Geschenk überaus geeignet. Ein Fotokalender. Ein selbstgestalteter Fotokalender mit gemeinsamen Bildern erhält sicherlich einen Ehrenplatz auf dem Schreibtisch Ihres Partners.

10 Geschenke für die Partnerin

Es scheint nicht einfach zu sein, ein passendes Geschenk für die eigene Partnerin zu finden. Schließlich möchten Sie die Geliebte nicht enttäuschen und etwas finden, dass gut zu ihr passt. Zum Glück gibt es passende Geschenkideen, die beinahe jeder Frau gefallen werden.

5 ausgefallene Geschenkideen für Partnerin

Die Geliebte freut sich besonders über ein Geschenk, wenn sie bemerkt, dass sich der Partner viele Gedanken darüber gemacht hat. Deshalb sorgen gerade ausgefallene Geschenke für Herzklopfen bei der Partnerin.

Es gibt nichts Schöneres, als gemeinsam etwas Neues zu lernen. Ein Kochkurs ist ein großartiges Event, auf welches man gerne zurückblickt. Persönlicher Geschenkkorb. Ein Korb gefüllt mit den Lieblingsdingen Ihrer Partnerin kommt immer gut an. Dabei können Sie auf Süßigkeiten, Wellnessprodukte und Ähnliches zurückgreifen.

5 kleine Geschenke für die Partnerin

Es muss nicht immer ein großes und teures Geschenk gekauft werden, um der Partnerin eine Freude zu bereiten. Oft genügen kleine Gesten und Aufmerksamkeiten, um der Liebsten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Diese 5 kleinen Geschenke für die Partnerin können zu jeder Gelegenheit verschenkt werden.

Ein selbstgeschriebener Liebesbrief ist ein besonders intimes und romantisches Geschenk. Die eigenen Emotionen in Worte zu fassen, spricht für ein Geschenk, dass von Herzen kommt. Ein Blumenstrauß. Egal ob selbstgepflückt oder in der regionalen Blumenhandlung zusammengestellt: Jede Frau freut sich über einen wunderschönen Strauß frischer Blumen. Hierbei ist Kreativität gefragt: Der Strauß darf gerne aus verschiedenen Sorten von Blumen bestehen, denn es müssen nicht immer rote Rosen sein!

Fazit: Ein besonderes Geschenk für den Partner? Schnell gefunden!

Für den Jahrestag, zum Geburtstag oder einfach als Zeichen der Liebe: Ein Geschenk für den Partner oder die Partnerin zu finden, fällt nicht immer leicht. Deshalb ist es keine Schande, sich von unseren Geschenkideen inspirieren zu lassen! Bereits mit ein wenig Mühe und Kreativität kann man für jeden Partner und jede Partnerin das perfekte Geschenk finden, welches der geliebten Person ein Lächeln ins Gesicht zaubert.