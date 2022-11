Franken vor 1 Stunde

Partnersuche

Friendzone – Nie wieder “nur” Freundschaft

In der Friendzone ist schon fast jeder einmal gelandet oder steckt eventuell immer noch in ihr fest. Wir zeigen alles, was man darüber wissen sollte: Wie man erkennt, dass man in der Friendzone ist, welche Gründe es dafür gibt und wie man die Friendzone vermeiden oder ihr entkommen kann.