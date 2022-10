Freund finden – So steigern Sie Ihre Chancen auf den Traummann

In romantischen Filmen scheint es immer so leicht, auf den Richtigen zu treffen. Wie Sie selbst bereits erfahren mussten, gestaltet sich das Ganze in der Praxis ein wenig schwieriger. Gehen Sie jedoch mit der richtigen Einstellung an die Partnersuche ran, sollten Sie schon bald kein Single mehr sein.

Wie Freund finden? 7 Tipps zur Partnersuche

Die Partnersuche gestaltet sich oft schwieriger, als wir es eigentlich möchten. Rückschläge und Liebeskummer gehören oft dazu. Hier sind 7 Tipps, wie Sie sich erfolgreich auf die Suche nach einem Freund machen, ohne enttäuscht zu werden.

Auch mal den ersten Schritt machen – Seien auch Sie mutig und warten Sie nicht immer darauf, dass er den ersten Schritt macht. Frauen, die Männer ansprechen und somit Willensstärke und Selbstbewusstsein zeigen, wirken auf Männer sehr attraktiv.

Selbstliebe – Solange Sie hart zu sich selbst sind und sich selbst nicht schätzen, ist es schwierig, dass dies jemand anderes tut. Arbeiten Sie daran, dass Sie sich wohl in Ihrer Haut fühlen, dies merken auch andere und Sie haben mehr Erfolg bei der Partnersuche.

– Solange Sie hart zu sich selbst sind und sich selbst nicht schätzen, ist es schwierig, dass dies jemand anderes tut. Arbeiten Sie daran, dass Sie sich wohl in Ihrer Haut fühlen, dies merken auch andere und Sie haben mehr Erfolg bei der Partnersuche. Nichts dem Zufall überlassen - Sie haben sich darauf festgefahren, Ihren Traummann persönlich kennenzulernen, etwa in einer Bar oder auf der Arbeit. Oft kann uns das Leben in dieser Hinsicht enttäuschen und wir müssen ewig auf einen Partner warten. Überlassen Sie daher nichts dem Zufall und probieren Sie es auch mal mit Online-Dating.

- Sie haben sich darauf festgefahren, Ihren Traummann persönlich kennenzulernen, etwa in einer Bar oder auf der Arbeit. Oft kann uns das Leben in dieser Hinsicht enttäuschen und wir müssen ewig auf einen Partner warten. Überlassen Sie daher nichts dem Zufall und probieren Sie es auch mal mit Online-Dating. Altlasten hinter sich lassen – Einige schleppen immer noch alte Lasten mit sich rum, die es verhindern einen Partner zu finden, merken es jedoch nicht.

– Einige schleppen immer noch alte Lasten mit sich rum, die es verhindern einen Partner zu finden, merken es jedoch nicht. Suchen, erst wenn man bereit ist – Sind Sie überhaupt bereit, sich auf einen Neuen einzulassen? Geben Sie sich genug Zeit dies selbst herauszufinden.

– Sind Sie überhaupt bereit, sich auf einen Neuen einzulassen? Geben Sie sich genug Zeit dies selbst herauszufinden. Rückschlage hinnehmen – Eine Abfuhr zu bekommen gehört beim Dating dazu. Wie oft haben Sie selbst jemand anderen bereits einen Korb gegeben? Nehmen Sie es nicht persönlich und schauen Sie nach vorne.

– Eine Abfuhr zu bekommen gehört beim Dating dazu. Wie oft haben Sie selbst jemand anderen bereits einen Korb gegeben? Nehmen Sie es nicht persönlich und schauen Sie nach vorne. Nicht zu voreilig – Seien Sie offen, aber vermeiden Sie es beim Kennenlernen zu direkt zu sein und so eventuell den anderen unter Druck zu setzen. Alles passiert zu seiner Zeit und ein wenig Geduld gehört dazu.

Wieso finde ich keinen Freund?

Wieso sind so viele meiner Freundinnen glücklich vergeben, nur ich finde keinen Freund? Dies können 6 Gründe sein, wieso es bisher bei Ihnen noch nicht geklappt hat:

Sie sind noch nicht bereit – Viele begeben sich auf die Partnersuche und sind eigentlich gar nicht bereit jemand Neues zu daten oder wollen es insgesamt gar nicht. Besonders nach einer Trennung kann es dauern, bis man wieder in eine Beziehung will. Spüren Sie in sich rein, ob Sie auch wirklich einen neuen Freund wollen.

– Viele begeben sich auf die Partnersuche und sind eigentlich gar nicht bereit jemand Neues zu daten oder wollen es insgesamt gar nicht. Besonders nach einer Trennung kann es dauern, bis man wieder in eine Beziehung will. Spüren Sie in sich rein, ob Sie auch wirklich einen neuen Freund wollen. Zu schüchtern - In der Vergangenheit hat Ihnen oft der Mut gefehlt, Männer anzusprechen oder Sie waren sehr schüchtern in dieser Hinsicht. Das stellt bei der Partnersuche immer ein großes Hindernis dar.

- In der Vergangenheit hat Ihnen oft der Mut gefehlt, Männer anzusprechen oder Sie waren sehr schüchtern in dieser Hinsicht. Das stellt bei der Partnersuche immer ein großes Hindernis dar. Zu hohe Ansprüche - Ich finde seine Lache komisch oder seine Geheimratsecken stören mich. Sie finden immer etwas am anderen auszusetzen und legen sich so selbst Steine in den Weg. “Nobodys perfect”, wenn sonst alles stimmt, sollten Sie sich nicht an solchen Kleinigkeiten aufhängen.

- Ich finde seine Lache komisch oder seine Geheimratsecken stören mich. Sie finden immer etwas am anderen auszusetzen und legen sich so selbst Steine in den Weg. “Nobodys perfect”, wenn sonst alles stimmt, sollten Sie sich nicht an solchen Kleinigkeiten aufhängen. Der Zufall hat es nicht so gewollt – Manchmal hat man auch nicht selbst die Schuld, dass es mit dem neuen Partner noch nicht funktioniert hat. Um sich zu treffen, müssen gewisse Umstände zusammenspielen und Sie hatten in dieser Hinsicht einfach ein wenig Pech.

– Manchmal hat man auch nicht selbst die Schuld, dass es mit dem neuen Partner noch nicht funktioniert hat. Um sich zu treffen, müssen gewisse Umstände zusammenspielen und Sie hatten in dieser Hinsicht einfach ein wenig Pech. Auf die Falschen eingelassen – Viele Frauen können einfach keinen Freund finden, weil Sie sich immerzu auf die falschen Männer einlassen. Wenn Sie sich immer auf untreue Männer einlassen oder Männer, die keine Beziehung wollen, können Sie nur enttäuscht werden.

– Viele Frauen können einfach keinen Freund finden, weil Sie sich immerzu auf die falschen Männer einlassen. Wenn Sie sich immer auf untreue Männer einlassen oder Männer, die keine Beziehung wollen, können Sie nur enttäuscht werden. Zu stürmisch oder zu zaghaft – Haben Sie sich in jemanden verguckt, dann fällt es Ihnen schwer rational zu handeln. Viele Frauen verhalten sich dann in der neuen Liebe viel zu stürmisch und schrecken ihn dann eher ab. Auf der anderen Seite sind schüchterne Frauen oft zu zaghaft und senden zu wenige Signale, dass Sie an ihm interessiert sind.

Welcher Mann passt zu mir?

Im Vorfeld zu überlegen, wer zu Ihnen passen könnte und welche Art von Mann Sie suchen, erhöht Ihre Chancen den Traummann zu finden sehr. Hier sind 7 Fragen, die Sie sich selbst beantworten sollten, dann können Sie herausfinden, ob er ähnlich darüber denkt:

Wie wichtig ist mir Familie? Was sind meine Ziele für die nächsten Jahre? Was sind meine persönlichen Prioritäten? Wie soll gemeinsame Zeit aussehen? Wie soll unsere Beziehung aussehen? Was ist mir das Wichtigste an meinem Partner? Was sollte er an mir schätzen?

Wo Freund finden?

Hier sind 5 gute Orte, um die Augen nach Männern offen zu halten.

Bars – In einer Bar stimmen die Grundbedingungen schon, um sich anzusprechen. Schließlich ist man oft dort, um neue Leute kennenzulernen. Der Alkohol im Blut erleichtert außerdem das Flirten.

– In einer Bar stimmen die Grundbedingungen schon, um sich anzusprechen. Schließlich ist man oft dort, um neue Leute kennenzulernen. Der Alkohol im Blut erleichtert außerdem das Flirten. Online – Viele verbinden Online Dating immer noch mit schnellen Nummern. Dieser Gedanke ist jedoch längst überholt, denn die Partnersuche im Internet hat schon viele glückliche Paare zusammengebracht.

– Viele verbinden Online Dating immer noch mit schnellen Nummern. Dieser Gedanke ist jedoch längst überholt, denn die Partnersuche im Internet hat schon viele glückliche Paare zusammengebracht. Arbeit – Gibt es besonders nette Kollegen auf Arbeit? Eventuell sind die ja auch auf der Suche, genauso wie Sie.

– Gibt es besonders nette Kollegen auf Arbeit? Eventuell sind die ja auch auf der Suche, genauso wie Sie. Freunde – Eine sehr einfache Methode Männer zu treffen ist über den gemeinsamen Freundeskreis.

– Eine sehr einfache Methode Männer zu treffen ist über den gemeinsamen Freundeskreis. Beim Sport – Schauen Sie sich beim nächsten Besuch im Fitness Studio gut um. Fällt Ihnen dabei ein besonderer Herr auf?

Fazit – Freund finden mit einigen Tipps leichter gemacht

Einen Freund zu finden kann manchmal sehr anstrengend sein, doch lassen Sie nicht locker, haben Sie eigentlich immer Erfolg. An den richtigen Orten zu suchen und einige Tipps zu befolgen, steigert Ihre Chancen bei der Partnersuche erheblich.