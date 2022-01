Eifersucht  Der Beziehungskiller

Die Eifersucht hat bereits vielen Paaren das Happy End verdorben. Zu oft nagt sie an den Nerven und lässt Probleme entstehen, wo normalerweise keine wären.

Eifersucht Test

Man selbst hat das Gefühl, dass eine gewisse Eifersucht in einem wächst und man versucht, diese zu verheimlichen und zu überspielen. Wir haben hier den Eifersuchts-Test, um herauszufinden, wie viel Eifersucht in einem steckt.

Misstrauen – Man traut seinem Partner oder Partnerin nur bedingt und befürchtet immerzu, dass er oder sie Geheimnisse vor einem hat, womöglich sogar eine Affäre versteckt.

Angst, verlassen zu werden – Egal wie gut die Beziehung gerade läuft, man hat immerzu die Angst, verlassen zu werden und vergleicht sich daher mit vielen anderen Menschen.

Freundschaften – Hat der Partner oder die Partnerin Freunde des anderen Geschlechts, wird man sehr schnell misstrauisch und versucht diese Beziehungen zu manipulieren oder kontrollieren.

Bestätigung suchen – Da man so sehr Angst hat, nicht genügend zu sein, sucht man immer wieder Bestätigung beim Partner oder der Partnerin, dass er oder sie noch Gefühle für einen hat.

Selbstbewusstsein – Menschen, die eifersüchtig sind, haben prinzipiell ein geringes Selbstbewusstsein. Sie vergleichen sich immer mit anderem und sind sich unsicher, was der Partner oder die Partnerin überhaupt an einem findet.

Privatsphäre - Man währt die Privatsphäre des oder der anderen nicht und versucht zum Beispiel, einen Blick auf das Handy zu erhaschen oder heimlich die Mails zu durchforsten.

Angst vor Affäre - Neben der Angst verlassen zu werden ist die Angst, dass der Partner oder die Partnerin fremdgeht auch sehr hoch. Freunden und Bekannten des oder der anderen wird man sehr schnell misstrauisch gegenüber und auch dem Partner traut man nicht mehr.

Kontrolle – Man will alles über den anderen oder die andere wissen und versucht auch alles zu überwachen, was er oder sie macht.

Krankhafte Eifersucht – Bin ich betroffen?

Hat man im Test bemerkt, dass man eifersüchtig ist, dann bedeutet das nicht gleich, dass man an krankhafter Eifersucht leidet. Die krankhafte Eifersucht zeigt sich in den oben geschilderten Anzeichen, diese treten jedoch ständig auf und bestimmen so den Alltag der Beziehung. Es also die Beziehung darunter, sowie beide Partner*innen.

Eifersucht bekämpfen

Man weiß, dass man an Eifersucht leidet oder sogar krankhaft eifersüchtig ist und will etwas dagegen unternehmen. Diese 6 Tipps helfen dabei, die Eifersucht in den Griff zu bekommen.

Erkenntnis – Ganz grundlegend, um das Problem der Eifersucht anzugehen ist, sich zuzugestehen, dass man eifersüchtig ist und sich dies selbst klarmacht und auch mit dem Partner oder der Partnerin das Gespräch sucht. Ursachen ausfindig machen – Um die Eifersucht in den Griff zu bekommen, sollte man sich die tiefliegenden Gründe für diese vor Augen führen und versuchen besser mit diesen umzugehen. Selbstbewusstsein stärken - Die Eifersucht ist eng mit dem Selbstbewusstsein verbunden. Stärkt man dieses, dann sollte es auch mit der Eifersucht besser werden. Ängste mitteilen – Die Ängste, welche zu eifersüchtigem Verhalten führen, sollte man, sobald sie auftreten, mit dem Partner oder der Partnerin besprechen, sodass sich diese gar nicht zu einem längerfristigen Gefühl entwickeln können. Vertrauen schaffen – Die Eifersucht und dabei die Angst verlassen oder betrogen zu werden, kann ein fehlendes Vertrauen in der Beziehung als Auslöser haben. Hilfe annehmen – Egal ob Hilfe innerhalb der Beziehung, außerhalb oder professionelle Hilfe: Wenn jemand einem die Hand reicht, dann sollte man diese nicht wegschlagen.

10 Eifersucht Sprüche zum Nachdenken

Man ist nicht die erste Person, die Eifersucht erleben muss. Diese 10 Sprüche beschreiben das Gefühl und zeigen, wie man es sich erklären kann und was es für die Betroffenen bedeutet.

Es gibt kein Gefühl, welches so tief im menschlichen Herzen verwurzelt ist wie die Eifersucht. Eifersucht entsteht aus der Angst ersetzbar zu sein. Eifersucht ist das beste Mittel die Liebe des anderen zu verlieren. Eifersucht ist die Angst, dass dir jemand nimmt, was du liebst. In der Eifersucht liegt mehr Eigenliebe als Liebe. Eifersucht ist Angst vor dem Vergleich. Eifersucht ist wie Salz: Ein bisschen davon würzt den Braten, aber zu viel macht ihn völlig ungenießbar. Wer sich zum Narren machen will, sollte es mit Eifersucht probieren. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Eifersucht erreicht Stellen im Gehirn, da kommt Vernunft nicht hin.

Wann ist die Eifersucht berechtigt?

In wenigen Fällen ist Eifersucht wirklich berechtigt. Viele Menschen sind von Haus aus sehr leicht eifersüchtig, obwohl es eigentlich keine Beweggründe dafür gibt. Nur in wenigen Fällen gibt es einen eindeutigen Verdacht, dass der Partner oder die Partnerin fremdgeht und die Eifersucht durchaus berechtigt ist. Einen Nutzen hat die Eifersucht, wie sonst auch, hier jedoch auch nicht.

Versteckte Eifersucht erkennen – Den Partner durchschauen

Empfindliche Reaktionen – Spricht man über Freunde oder Bekannte des anderen Geschlechts, verhält sich der Partner oder die Partnerin auf einmal ganz anders als zuvor. Entweder ist er oder sie übermäßig interessiert und löchert einen mit Fragen zu dieser Person oder ist auf einmal wortkarg und sehr desinteressiert.

Alles zusammen machen – Der oder die andere will einen am liebsten nicht aus den Augen lassen und ständig gemeinsam Dinge unternehmen und schränkt die Freiheit ein.

Ständige Liebesbeweise – Er oder sie muss durchgehend beweisen ,wie viel man einem bedeutet und macht ständig kleine romantische Geschenke oder überschüttet einen mit liebkosenden Worten.

Bestätigung - Der Partner oder die Partnerin beweist nicht nur ständig seine oder ihre Liebe zu einem, sondern will diese auch bestätigt haben, bis man fast schon davon genervt ist.

Ständig schreiben – Er oder sie schreibt einem ständig Textnachrichten und will immerzu wissen, wo man sich aufhält, mit wem und was man gerade macht.

Fazit: Eifersucht akzeptieren

Damit die Eifersucht nicht die Beziehung aufs Spiel setzt, sollte diese nie umgangen oder ignoriert werden, denn so leicht geht die Eifersucht nicht weg. Vielmehr gilt es als Paar, den Umgang mit der Eifersucht zu finden und dafür zu sorgen, dass diese nicht überhandnimmt.