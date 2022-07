Trotz des starken Anstiegs der Kraftstoffpreise hätten Autofahrerinnen und Autofahrer ihren Fahrstil nicht an die gestiegenen Preise angepasst. Das belege eine Auswertung des Navigationssystemherstellers TomTom für das ARD-Wirtschaftsmagazin Plusminus.

Das durchschnittliche Tempo auf deutschen Autobahnen lag im Juni bei rund 104 Kilometern pro Stunde. Verglichen mit dem Februar, vor der Sprittpreiserhöhung, in dem das durchschnittliche Tempo bei 105 Kilometern pro Stunde lag, ist das kein wirklicher Rückgang. "Zumal man bedenken muss, dass Baumaßnahmen auf den Autobahnen zugenommen haben", erklärte der Datenanalyst Ralf-Peter Schäfer von TomTom gegenüber der Tagesschau. Er ergänzte: "Die Deutschen fahren wie früher, und Geld scheint keine Rolle zu spielen."

Laut dem ökologischen Verkehrsclub VCD liege das nicht angepasste Tempo größtenteils an Firmenwagen. "Es handelt sich vor allem um Dienstwagenfahrer, die beruflich unterwegs sind und ihre Tankkarten von der Firma haben. Die müssen sich über Spritverbrauch und Spritkosten keine Gedanken machen", sagte er gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). So ein Verhalten wirke sich seiner Meinung nach zusätzlich als "Preistreiber" aus. Denn die wirtschaftlichen Interessen der Tankstellenbetreiber seien es, den höchstmöglichen Preis zu verlangen. Am besten funktioniere das bei Tankkartennutzerinnen und Tankkartennutzern.

"Milliardenschwere klimaschädliche Subventionen"

Ein Versäumnis seitens der Politik, findet Kerstin Haarmann, Bundesvorsitzende des ökologischen Verkehrsclubs VCD. Sie argumentiert: "Statt mutig umzusteuern, setzt das Verkehrsministerium weiterhin auf Fördermilliarden für den Autoverkehr, von einer wirklichen Verkehrswende keine Spur. Was es jetzt benötigt, ist eine klare Vorfahrt für den öffentlichen Verkehr und das Fahrrad. Der nötige Ausbau könnte finanziert werden, indem man milliardenschwere klimaschädliche Subventionen abbaut: das Dienstwagenprivileg, die reduzierte Dieselsteuer und die Entfernungspauschale. Das Beenden dieser Privilegien ist auch aus sozialer Sicht überfällig: von Ihnen profitieren vorrangig Vielfahrer und Menschen mit höherem Einkommen. Angesichts des Klimawandels und der Zunahme von Extremwetterereignissen ist klar: Je länger die Regierung untätig bleibt, desto drastischere Maßnahmen muss sie künftig ergreifen. Dann tritt genau das ein, was das Bundesverfassungsgericht in seinem Klima-Urteil bemängelt hat: Die Folgen gehen zulasten der künftigen Generationen und schränken ihre Handlungsfähigkeit ein."