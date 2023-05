Für Mercedes-Benz geht das Jahr 2023 mit vielen unterschiedlichen Themen los. Gleich zum Jahresbeginn konnte der Autohersteller seine Absatzzahlen steigern. Dazu hat die Konzern-Schwester Daimler-Truck nach der Trennung von Mercedes viel vor und mit Siemens einen neuen Partner an der Seite. Freuen dürfen sich die Fans der Automarke auch in diesem Jahr über neue Modelle.

Etwas getrübt wird der Blick auf die kommenden Fahrzeuge durch die Insider-Aussagen über ein Scheitern auf dem Markt in China. Gegenüber unserem Schwesterportal inRLP.de hat sich das Unternehmen dazu geäußert. Entgegen der Aussagen über eine Pleite in Asien kommen dann auch die Meldungen rund um die Automesse in Shanghai sehr positiv daher. Demnach gilt Mercedes als einziger Gewinner auf diesem Markt unter den deutschen Autoherstellern. Für neue Autos 2023 durchaus gute Voraussetzungen.

Ab 2025 geht Mercedes komplett auf neue Elektro-Plattformen

Der Plan bei Mercedes sieht laut der Auto-Bild vor, die Fahrzeugflotte bis 2025 komplett auf neue Elektro-Plattformen umzustellen. Das Portal autozeitung.de schreibt dazu, dass man beim Autobauer aus Stuttgart "2023 erneuert, angepasst, optimiert".

Heißt: Nachdem zuletzt viele EQ-Modelle auf dem Markt gekommen waren, sollen jetzt bekannte Fahrzeuge ein Facelift bekommen. Den Start auf dem Markt feiert 2023 der EQE SUV. Dazu vervollständigen dem Bericht der Auto-Zeitung zufolge der EQT und EQE Shooting Brake vorerst das vollelektrische Aufgebot.

Mit dem EQE Shooting Brake bringt Mercedes dann auch den ersten Stromer-Kombi auf die Straßen. Damit ist man auch schneller als BMW mit dem i5 Touring und Audi mit dem A6 Avant e-tron. Die Luxus-Strategie bringt Mercedes aktuell zwar weiter gute Umsatzzahlen, sie könnte aber auch die Planungen rund um die Kompaktklasse verändern, heißt es im Bericht.

Mercedes-Benz mit viel Facelift als Neuerung bei den Modellen

Glaubt man den Meldungen, dann bekommen nach der A- und B-Klasse auch CLA, GLA und GLB eine Modellpflege. Dazu auch noch die AMG-Varianten 35 und 45 S. Auch die Neuerungen für den GLE und GLS werden wohl eher gering ausfallen.

Bei autozeitung.de geht man davon aus, dass es um Veränderungen bei Scheinwerfern, Grill und Infotainmentsystemen gehen wird. Beim EQV und Mercedes Vito lassen sich anstehende Veränderungen laut der Experten nur schwer abschätzen.

Ein Blick auf die neuen Modelle im Jahr 2023 im Überblick lohnt sich demnach dann schon eher. Im Artikel werden dabei ganz oben die Modelle C 63 und das GLC Coupé genannt.

Teure Maybach-Version und zwei Kandidaten werden gestrichen bei Mercedes

Zu den beiden Fahrzeugen schreibt die Fachzeitung: "Die nun vierzylindrige Speerspitze der Mittelklasse wurde bereits präsentiert und wartet nur noch auf ihren Marktstart, während sich das GLC Coupé abgesehen vom Heck weder technisch noch optisch großartig vom SUV abheben dürfte."

Ebenfalls zu erwarten im Jahr 2023 ist die Markteinführung der AMG-Varianten des GLC. Das Fahrzeug wird demnach ebenfalls auf dem bis zu 680 PS (500 kW) starken Antriebsstrang des C 63 basieren. Außerdem wird nach fast zwei Jahren Wartezeit der Mercedes S 63 erwartet. Der Marktstart dürfte sich dem Bericht nach auf Frühjahr 2023 datieren.

Im weiteren Verlauf des Jahres 2023 soll bei Mercedes-Benz die zweite Generation des AMG GT als Coupé kommen. Neben dem bereits vorhandenen SL-Modell im Cabrio-Bereich soll wohl dem Artikel der Auto-Zeitung nach noch etwas für die Luxus-Strategie folgen. Eine teure Maybach-Version könnte das Segment ergänzen. Wegfallen dürften demnach aber wohl die zweitürigen und die offenen C- und E-Klassen des Autoherstellers. Neu in der Modellreihe soll aber Ende 2023 dann noch der Mercedes CLE als Ersatz präsentiert werden.

Die neuen Modelle von Mercedes-Benz im Überblick - viel Luxus im Cockpit

Der wohl krönende Abschluss bei Mercedes-Benz soll dann bei den Neuheiten in diesem Jahr mit der E-Klasse erfolgen. Dazu schreibt das Magazin: "Sie fährt zwar dann nicht mehr als Coupé und Cabrio, dafür aber wieder als Limousine, T-Modell und All-Terrain vor. Neben klassischen Antrieben erwarten wir auch reichweitenstarke Plug-in-Hybride und ein neues Design." Die Auto Motor Sport berichtet bereits groß über die zu erwartenden Fahrzeuge. Dem Bericht nach geht die Limousine im Juni 2023 in den Verkauf. Weiter heißt es: "Vom Band rollt das Modell zusammen mit GLC und S-Klasse in Sindelfingen. Kurz nach der Limo startet dann im September das T-Modell (S214) in den Markt." Neue Modelle im Überblick:

Und Mercedes-Chef Ola Källenius wird sich mit Blick auf das Interieur nicht nur über seine Vergütung für das Jahr 2022 freuen. Seine Luxus-Strategie könnte mit diesem Modell auch 2023 noch greifen und für ein weiteres erfolgreiches Jahr sorgen. Das Cockpit der neuen E-Klasse-Generation soll Musik sicht- und fühlbar machen, es lernt von seinen Nutzern und fächelt ihnen Luft zu. Dahinter stecken eine neue Elektronik und viele Aufpreis-Extras.