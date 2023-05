Fahrrad einstellen: Räder zentrieren - so läuft es wieder rund

Ob Achter oder Höhenschlag – mit einer verzogenen Felge wird jede Tour zur holperigen Fahrt mit angezogenen Bremsen. Das macht keinen Spaß und kann im schlimmsten Fall zum Speichenriss oder kaputten Felgen führen. Um dir hohe Kosten für aufwändige Reparaturen in der Fahrradwerkstatt zu sparen, kannst du die ganze Sache auch selbst in die Hand nehmen. Oft kannst du kleinere Fehlerbehebungen auch ohne Hilfe von Zweiradmechaniker*innen hinbekommen.

So reparierst du eine Acht im Rad

Hast du eine Acht oder einen Achter, bedeutet das, dein Rad im Fahrrad läuft nicht mehr rund. Die Felge hat sich verzogen und das Rad eiert von einer Seite zur anderen. Ein verzogenes Rad macht sich durch ein wackliges Fahrgefühl bemerkbar und wenn die Acht sehr stark ist, kann es sein, dass deine Bremsen anfangen zu schleifen. Ein Achter kann durch einen Sturz oder Bordsteine sowie tiefe Schlaglöcher entstehen. Einen Achter kannst du schnell entfernen, indem du die Speichen spannst. Wichtig ist, dass du nicht zu lange wartest. Je länger die Felge in der falschen Position verweilt, desto schwieriger wird es für dich, sie wieder in die Ursprungsform zu bringen.

Du benötigst als Hilfsmittel einen passenden Nippelspanner und musst dein Rad auf den Kopf stellen. Die Flanken deiner Bremsen dienen dir als Marker. Zunächst musst du den Achter bzw. den Seitenschlag lokalisieren. Dafür musst du das Rad drehen und beobachten, wann sich der Abstand der Flanke zu den Bremsbelegen verändert. Solltest du keine Felgenbremsen haben, weil du zum Beispiel eine Trommel- oder Scheibenbremse an deinem Rad hast, kannst du auch einen Kabelbinder an deiner Gabel oder den Sitzstreben befestigen und diesen als Orientierung nutzen.

Wenn du deinen Seitenschlag gefunden hast, musst du ihn noch begrenzen. Wann verlässt das Rad die gemittelte Position und wann kommt es an jene wieder zurück? Zuletzt musst du überprüfen, in welche Richtung sich das Rad bewegt. Ist die Felge nach rechts verzogen, musst du die Speichenspannung auf der linken Seite erhöhen. Ist sie nach links verzogen, ziehst du die Speichen der rechten Seite fester an. Die Speichen, die mit der rechten Seite der Radachse verbunden sind, sind rechtsseitig. Die Speichen, die mit der linken Seite der Radachse verbunden sind, die linksseitig. Du erhöhst die Spannung auf den Speichen, indem du die Nippel im Uhrzeigersinn drehst. Spanne sie immer nur um eine viertel Umdrehung und überprüfe dann wieder den Lauf des Rads. Lasse dir ein dafür Zeit und taste dich Stück für Stück voran, bis das Rad wieder mittig läuft.

So kannst du einen Höhenschlag beseitigen

Ein Höhenschlag in der Felge macht sich meist dadurch bemerkbar, dass du das Gefühl hast, in regelmäßigen Abständen über Bodenunebenheiten zu fahren, ohne dass sich Unebenheiten auf der Straße befinden. Die Felge ist in diesem Fall nicht mehr ganz rund, sondern an einer Stelle eingedellt. Hierfür musst du den Reifen demontieren, um freie Sicht auf die Felge zu haben. Nutze wieder die Bremsklötze oder einen Kabelbinder als optisches Maß.

An den Stellen wo, die Felge eingedellt ist, musst du die Speichen sowohl rechtsseitig als auch linksseitig gleichmäßig lockern. Dies tust du, indem du die Nippel gegen den Uhrzeigersinn drehst. Ist die Felge an einer Stelle zu hoch, musst du die Spannung der Speichen an dieser Stelle erhöhen. Gehe wieder mit Bedacht vor und taste dich langsam vor.

Um zu überprüfen, ob die Speichen gleichmäßig gespannt sind, kannst du sie zum Beispiel mit einem Schraubschlüssel anschlagen. Sie sollten dann in etwa die gleiche Tonhöhe haben. Wenn sich die Nippel nicht spannen lassen, kannst du sie mit Öl-Spray einsprühen, um sie zu lockern. Achte darauf, dass deine Bremsflanken nicht mit Öl besprüht werden oder reinige sie zum Schluss gründlich. Allgemein sollten die Speichen so gespannt sein, dass du sie mit den Fingern nur minimal verschieben kannst.

Zusammenfassung: Das benötigst du dazu

Wenn du merkst, dass deine Räder am Fahrrad nicht mehr rund laufen, kannst du sie mithilfe der Speichenspannung zentrieren. Hierfür benötigst du ein Nippelspanner in der richtigen Größe und ein wenig Geduld. Die Räder gelegentlich zu zentrieren und die Speichenspannung zu überprüfen, kann größere Folgeschäden vermeiden.

Fahrradfahren ist für dich Erholung pur und Ausgleich zum Alltag? Dann könnten dich auch diese Artikel rund ums Rad interessieren: