Das passiert, wenn du immer 10 km/h zu schnell fährst

Hand aufs Herz: Welcher Autofahrer hält sich schon immer genau an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit? Viele fahren sogar standardmäßig 10 km/h zu schnell - doch dabei drohen schlimme Konsequenzen. Die Geldstrafe ist dabei sicherlich nicht das größte Übel. Innerorts kostet das 30 Euro, außerorts 20 Euro. Doch es drohen weitaus schlimmere Folgen.

Die 10 km/h können über Leben und Tod entscheiden, erläutern Sachverständige der größten deutschen Prüfgesellschaft Dekra. Als Beispiel dient eine Tempo-30-Zone. Hier entscheidet die Differenz darüber, ob im Ernstfall gar kein Unfall passiert - oder aber ein Zusammenprall mit Schwerverletzten oder Toten zu erwarten ist.

In der Beispielrechnung rennt ein Kind etwa 13 Meter vor einem Auto auf die Straße. Fährt dessen Fahrer genau 30 km/h, kann er noch mit einer Vollbremsung reagieren und vor dem Kind anhalten.

Mit 40 km/h verlängert sich die Anhaltestrecke auf 19,3 Meter. Dann prallt das Auto noch mit rund 35 km/h gegen das Kind. Bei diesen Geschwindigkeiten sind schwerste bis tödliche Verletzungen nicht selten, so die Dekra.

Fährt der Fahrer sogar 20 km/h schneller als erlaubt, kommt es noch innerhalb der Reaktionszeit des Fahrers zum Aufprall - also mit der vollen Wucht von 50 km/h. "Für Autofahrer ist es wichtig, die zulässige Geschwindigkeit einzuhalten und in Straßen mit schwer einsehbaren Bereichen gegebenenfalls langsamer als maximal zulässig zu fahren", rät Dekra-Unfallforscher Markus Egelhaaf.

Wer sich nicht an Tempolimits hält, muss mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg oder einem Fahrverbot rechnen. Doch gilt dies auch, wenn man zu schnell fährt, weil es sich um einen Notfall handelt?

