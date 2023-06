2022 war das zweitwärmste Jahr seit der Wetteraufzeichnung und auch der kommende Sommer wird als zu heiß erwartet. Tage mit über 30 Grad sind so schon anstrengend, besonders heiß wird es allerdings in Autos. Schon nach einer Stunde Standzeit bei 34 Grad Außentemperatur kann sich der Innenraum auf bis zu 60 (!) Grad aufheizen.

Bei so hohen Temperaturen sollten Kinder oder Tiere auf keinen Fall im Auto gelassen werden. Da Kinder eine kleinere Körperoberfläche haben, können sie weniger schwitzen und sind daher noch empfindlicher bei starker Hitze als Erwachsene. Zusätzlich können sowohl das Zurücklassen eines Kindes als auch eines Tieres Straftaten darstellen: Kinder bei zu hohen Temperaturen im Auto zu lassen, kann als Körperverletzung oder Kindesmisshandlung geahndet werden. Bei zurückgelassenen Tieren handelt es sich um Tierquälerei. Durch diese Ordnungswidrigkeiten kann ein Bußgeld bis 25.000 Euro entstehen. In bestimmten Fällen dürft ihr als außenstehende Personen eingreifen und sogar Scheiben einschlagen.

Diese Dinge solltest du niemals in überhitzten Autos lassen

Es gibt aber noch einiges mehr, was nicht in heißen Autos zurückgelassen werden sollte. Dazu zählen elektronische Geräte wie Smartphones, Powerbanks oder E-Books. Diese erhitzen leicht, was zu diversen Schäden führen kann. Beispielsweise kann Hitze negative Auswirkungen auf die Akkulaufzeit und das Display haben. Im schlimmsten Fall können Akkus und Handys anfangen zu brennen. Handys sollten daher vor Hitze geschützt werden.

Zu drastischen Effekten kann das Liegenlassen von Flaschen und Kanistern führen. Der Auto Club Europa (ACE) rät, bei hohen Temperaturen aus Autos auch leicht entflammbare Flüssigkeiten oder Gase mitzunehmen, da diese sonst explodieren können. Dazu zählen beispielsweise Feuerzeuge, Deos oder Haarspray und alles, was leicht entflammbar ist.

Explodieren können aber auch Flaschen mit nicht entflammbaren Flüssigkeiten, wie etwas eine Wasserflasche. Durch die Sonneneinstrahlung kann sich die Kohlensäure in Mineralwasser erhitzen, ausdehnen und zum Platzen der Flasche führen. Dies kann vor allem bei Glasflaschen aufgrund der Verletzungsgefahr gefährlich sein. Glasflaschen bergen aber auch noch eine andere Gefahr: Durch das Bündeln der Strahlen kann – wie bei einer Lupe – punktuelle Hitze erzeugt werden. Dadurch können zum Beispiel Polster anfangen zu brennen.

Autos bei Hitze: Diese Sachen müssen raus

Hitze kann aber auch zu weiteren Problemen bei Wasserflaschen führen. So begünstigen hohe Temperaturen die Bildung von Bakterien. Wenn PET-Flaschen länger im warmen Wagen liegen, kann Acetaldehyd von der Flasche ins Wasser übergehen. Beides führt zu einem ungewöhnlichen Geschmack des Wassers.

Trotzdem ist Wasser besonders im Sommer wichtig und nicht alles kann immer überall mitgenommen werden. Empfohlen wird daher, möglichst im Schatten zu parken und dabei auch den weiteren Verlauf der Sonne zu beachten, damit es auch bei einem Schattenparkplatz bleibt. Kann Sonne nicht vermieden werden, sollte ein Sonnenschutz für die Windschutzscheibe angebracht und Kindersitze mit hellen Tüchern abgedeckt werden.

