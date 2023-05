Automobil-Plattformen: Auf welchen bekommst du das meiste Geld für dein Auto?

Gebrauchtwagenmarkt sucht ständig neu

sucht ständig neu Dein altes Auto beim Händler in Zahlung geben

Gebrauchtwagen-Portale im Test

Du möchtest dein Auto verkaufen und hättest gerne ein gutes Angebot für deinen "Alten"? Der Gebrauchtwagenmarkt ist nach wie vor sehr aufnahmefähig. Denn wer im Gegenzug ein gebrauchtes Auto kaufen möchte, muss auch immer tiefer in die Tasche greifen. Laut dem ADAC und der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) lagen die Gebrauchtwagenpreise im Jahr 2022 bei durchschnittlich 18.800 Euro und somit bei 19 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Doch wie viel ist dein altes Auto denn eigentlich wert? Und wo bekommst du am meisten für deinen Gebrauchten?

Spiele die Händler-Karte

Eine erste Möglichkeit, wie du dein gebrauchtes Auto zu Geld machen kannst, ist, einen Händler zu kontaktieren und das Auto dort vorzustellen. Je nach Handel kann es sein, dass dort gerade genau solch ein Auto im Kundenauftrag gesucht wird, wie du es anzubieten hast.

In der Regel ist es so, dass dein Auto nicht zum Händler-Verkaufspreis angekauft werden wird. Denn dieser möchte auch einen Gewinn beim Weiterverkauf generieren. Außerdem ist dieser Deal meist an den Erwerb eines neuen Autos gebunden, mit dessen Preis dein Ankaufspreis für dein bisheriges Auto verrechnet werden kann. Es gibt aber auch Händler*innen, die ohne einen Folgekauf Gebrauchte ankaufen.

Die Alternative: Der Privatverkauf

Hast du ein wenig Geduld und Zeit, kannst du dein Auto auch privat verkaufen. Dazu kannst du die Verkaufsbörsen wie zum Beispiel mobile.de oder AutoScout24 nutzen. Wenn du dich informieren möchtest, wie viel dein Auto aktuell auf dem Markt wert ist, kannst du dich an den Preisen in Verkaufsportalen informieren. Dort kannst du anhand der Angaben von Marke, Modell, Baujahr und Kilometerleistung anzeigen lassen, wie vergleichbare Modelle auf dem Markt gehandelt werden.

Wichtig: Gib am besten Händler in deiner Suche an, um einen guten Überblick zu erhalten. Gerade bei älteren Modellen ist der Wartungszustand des Autos und der Pflegezustand wichtig, um einen guten Verkaufspreis zu erzielen.

Online ankaufen lassen

In den letzten Jahren sind Ankaufsportale für Privatwagen immer beliebter geworden. Auch hier kannst du einen guten Preis für deinen Gebrauchten bekommen. Diese Ankaufsportale fungieren wie ein Vermittler zwischen Verkäufer*in und Käufer*in. Dies funktioniert auch bei den Verkaufsportalen, zum Beispiel beim Ankaufservice von mobile.de. Am bekanntesten ist wohl das Portal "Wir kaufen dein Auto", aber auch Autobörsen wie carwow.de ist groß.

Ein Vorteil bei den Ankaufportalen im Internet ist, dass die Abwicklung in der Regel sehr unkompliziert und auch schnell vonstattengeht. Perfekt, wenn du schnell dein Auto zu Geld machen möchtest. Die Autos aus diesen Ankäufen werden europaweit weiter vermittelt.

So läuft es ab

In einer Eingabemaske musst du wenige Angaben zu deinem Auto machen, das du verkaufen möchtest. Du wählst auch hier die Automarke und das Modell aus und wirst durch die Angaben durchgeleitet. Auch Fotos können hochgeladen werden. Am Ende steht eine neutrale Bewertung deines "Alten" durch den TÜV.