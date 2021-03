Auto springt nicht an: Das können Sie dagegen tun

Startprobleme bei Autos können viele Ursachen haben

Wenn das Auto Startprobleme hat oder während der Fahrt stehen bleibt und nicht mehr anspringt, können die Ursachen dafür vielfältig sein. Abhängig vom Problem ist dann auch, ob das Fahrzeug schnell wieder zum Laufen gebracht werden kann oder ob sich dies nur mit größerem Aufwand oder mithilfe eines Profis beheben lässt. Wie der ADAC berichtet, sei einer der häufigsten Fehler, nicht mehr genügend Kraftstoff im Tank zu haben. In der Regel reicht zur Überprüfung hierfür ein Blick auf die Tankanzeige am Armaturenbrett. Bleibt das Auto wegen eines leer gefahrenen Tanks liegen, sei das nicht nur ärgerlich, sondern eine Gefahr, welche zudem Konsequenzen nach sich ziehen könne. Wer beispielsweise aufgrund Benzinmangels gezwungen ist auf der Autobahn zu halten, müsse mit einem Bußgeld rechnen, so der ADAC.

Die häufigsten Startprobleme im Überblick

Leere Autobatterie

Stromzufuhr/-versorgung unterbrochen

Defekte am Zündschloss/Zündelektronik

Fehler, Defekte oder Feuchtigkeit an der Elektrik

Zündspulen oder Zündkerzen sind kaputt

Lichtmaschine defekt

Probleme am Anlasser

Besonders in den Wintermonaten nimmt eine leere oder schwache Batterie einen Spitzenplatz in puncto Startprobleme ein, so der ADAC.

Neben der Kälte belasten zahlreiche elektrische Verbraucher wie Sitz- und Heckscheibenheizung, Wischeranlage und Gebläse die Batterie. Dies gilt auch für Licht oder Radio – vor allem, wenn sie nach dem Abstellen des Wagens nicht automatisch abgeschaltet werden. Dies könne gerade bei älteren Autos der Fall sein.

Der Klassiker - die leere Batterie

In den meisten Fällen lässt schon das Geräusch, welches der Anlasser beim Startversuch von sich gibt, erkennen, dass die Batterie schwächelt. Wenn dies der Fall ist, arbeitet der Anlasser/ Starter nur schwerfällig oder kann den Motor gar nicht mehr drehen. In der Regel schwankt dann auch der Strom im Innenraum. Zu sehen ist dies beim Licht oder den Signallämpchen. Bei moderneren Fahrzeugen erscheint meist eine Warnung. Im schlimmsten Fall ist beim Bemühen, den Motor zu starten, nur noch ein Klack zu hören, ausgelöst durch den Magnetschalter am Anlasser.