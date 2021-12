Durch richtiges Einkaufen und Lagern der Verschwendung von Lebensmitteln vorbeugen

Acht Lebensmittel, die häufig falsch gelagert werden

Jährlich werden etwa zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel in Deutschland entsorgt. Dies liegt unter anderem daran, dass sie nicht richtig gelagert werden und dadurch schnell schlecht werden. Viele Lebensmittel werden bereits durch die Art des Einkaufens und durch die anschließende Aufbewahrung verschwendet. Doch mit ein paar Tipps und Tricks kannst du effektiver einkaufen und deine Lebensmittel durch die richtige Lagerung haltbarer machen.

Hier ein paar allgemeine Tipps:

Mache einen Wochenplan und schreibe danach deine Einkaufsliste . So kaufst du gezielt ein und das Gekaufte wird auch zeitnah verarbeitet.

und schreibe danach deine . So kaufst du gezielt ein und das Gekaufte wird auch zeitnah verarbeitet. Kaufe nicht zu große Mengen an frischem Obst und Gemüse, damit du alles problemlos verbrauchen kannst, bevor es schlecht wird.

an frischem Obst und Gemüse, damit du alles problemlos verbrauchen kannst, bevor es schlecht wird. Auf die richtige Lagerung kommt es an! Erfahre, welche Lebensmittel sehr häufig falsch aufbewahrt werden.

Diese acht Lebensmittel lagern wir oft falsch

Tomaten verlieren im Kühlschrank an Aroma. CC0 / Pixabay / Anelka

Tomaten gehören nicht in den Kühlschrank: Zum einen verlieren sie durch die Kälte an Aroma und zum anderen schimmeln sie im Kühlschrank schneller. Bewahre Tomaten stattdessen lieber kühl und trocken im Keller oder in einer Speisekammer auf. Hast du beides nicht zur Verfügung, ist auch ein trockener Platz bei Raumtemperatur geeignet. Äpfel sollten nicht bei Bananen liegen: Beide Obstsorten dünsten das Reifegas Ethylen aus. Dadurch beschleunigt sich der Reifeprozess und das Obst wird braun und weich. Pilze nicht in der Plastikschale lassen: Durch die Folie kondensieren die Pilze und die gesammelte Feuchtigkeit lässt sie schneller schimmeln. Bewahre sie lieber in einer Papiertüte auf, dann haben sie es schön luftig. Avocados nicht kalt lagern: Im Kühlschrank wird der Reifungsprozess von Avocados gestoppt. So bleiben sie hart und verderben mit der Zeit. Lieber bei Raumtemperatur lagern und langsam reifen lassen. Brot aus der Plastiktüte nehmen: Das Brot fängt in der Tüte das Schwitzen an und schimmelt. Ein Brotkasten oder auch eine einfache Papiertüte sind hier die bessere Wahl. Möhren erst direkt vor der Verarbeitung waschen: Das Wurzelgemüse wird sonst schnell fleckig und fault. Lege die Karotten stattdessen ins Gemüsefach des Kühlschranks und umwickle sie mit einem feuchten Tuch. Das hält die Möhren frisch. Öl darf nicht ans Licht: Speiseöl solltest du möglichst dunkel lagern. Das Tageslicht vernichtet ansonsten die wertvollen Inhaltsstoffe und lässt das Öl schneller ranzig werden. Zitronen gehören nicht in den Kühlschrank: Die kühlen Temperaturen lassen die Zitronen schneller verderben und schwächen das Aroma. Bewahre sie lieber bei Zimmertemperatur auf und lasse Abstand zwischen den einzelnen Früchten. So bleibt das Obst lange frisch.

Mit der richtigen Lagerung kannst du also viele Lebensmittel haltbarer machen. Überlegtes Einkaufen und ein guter Überblick in einem aufgeräumten Kühlschrank helfen dir ebenfalls dabei. So hast du in Zukunft immer frisches Obst und Gemüse im Haus und der Mülleimer bleibt leer.