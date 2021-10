Wunsiedel: Krebskrankes Mädchen braucht dringend teures Medikament

Vanessa (18) hat bösartigen Hirntumor - Überlebenschancen der Krankheit gering

Überlebenschancen der Krankheit gering Krankenkasse zahlt Medikament nicht - Kostenpunkt: 3000 Euro pro Monat

- Kostenpunkt: 3000 Euro pro Monat Friseure in der Region starten außergewöhnliche Halloween-Aktion für Vanessa

Im März 2021 erhielt die damals 17-jährige Vanessa aus Weißenstadt (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) die Diagnose DIPG - ein bösartiger Hirntumor. Um die Familie bei der teuren Behandlung zu unterstützen, veranstalten Friseure eine Aktion auf der Luisenburg, bei der sämtliche Erträge Vanessas Therapie zugutekommen.

Wunsiedel: Medikament gegen Tumor gibt Hoffnung - Kasse zahlt aber nicht

Die Überlebenschancen sind bei dieser Erkrankung gering. Doch das Medikament ONC201 gibt Hoffnung auf Besserung, der Tumor ist geschrumpft. Über den Verlauf der Krankheit informiert ihre Mutter in einem Blog. "Die Krankenkasse zahlt Chemotherapie und Bestrahlung. Solche Medikamente müssen selbst übernommen werden", weiß Kathrin, die ihren vollen Namen nicht veröffentlichen möchte, im Gespräch mit inFranken.de. Ihre Tochter sei mit Vanessa in die Schule gegangen und gut mit ihr befreundet. Die Idee entstand aus einem Gespräch mit einer Bekannten, erklärt Kathrin. Als Veranstalterin sieht sie sich aber nicht, sondern als "Vermittlerin für Kontakte zu Herzensmenschen".

Einer davon ist Dagmar Gmeiner. Sie ist Inhaberin von "Dagmars Styling Room" in Wunsiedel und koordiniert sowohl die Friseur- als auch die Kundenanmeldungen. Um möglichst viel Geld zu sammeln - die Tabletten, die Vanessa braucht, kosten 3000 Euro im Monat - wollen Friseure aus der Gegend am Halloween-Wochenende (30. und 31. Oktober 2021) auf der Luisenburg Haare und Bärte schneiden. Aber nicht zu einem festen Preis, sondern gegen eine Spende. Interessierte können vorab telefonisch unter 09232/9153638 oder per Whatsapp an 01577/4197833 einen Termin ausmachen.

Organisiert wurde die Aktion innerhalb von drei Wochen. "Uns sitzt die Zeit im Nacken", macht Kathrin auf die Dringlichkeit aufmerksam. "Wir können nicht erst in drei Jahren was machen, wenn wir gar nicht wissen, wie es Vanessa da dann geht." Bisher sind etwa die Hälfte der verfügbaren Termine ausgebucht. "Wir haben an beiden Tagen 20 Friseurspiegel da", erklärt Gmeiner inFranken.de. Aktuell sind am Samstag elf und am Sonntag acht Spiegel von Friseuren besetzt - "es ist also noch Luft nach oben".

Friseurmarathon auf der Luisenburg: Es gilt die 3G-Regel

"Ich mache mit, weil mich die Geschichte bewegt hat", sagt Gmeiner. Sie sei von Kathrin angesprochen worden, ob sie an der Aktion Interesse hätte. Seitdem haben sich viele weitere Friseure bei ihr gemeldet, die dabei sein wollen. Friseure aus diesen 16 Salons sind mittlerweile angemeldet:

"Ratz Fatz" (Weißenstadt)

"Dagmars Styling Room" (Wunsiedel)

"IT Friseursalon" (Wunsiedel)

"Frisierbar" (Selb)

"Der Barbiere" (Marktredwitz)

"Creativ Hair Berrak" (Marktredwitz)

"Salon Engmann" (Wunsiedel)

"Alexandra Weiss" (Mittelteich)

"Salon Liane Weiß" (Wunsiedel)

"Herr Hähnlein Friseure" (Wunsiedel)

"ID Friseure" (Schönwald)

"Friseur Haarmonie" Ebnath

"Natascha Thoma Dreadlocks" (Wunsiedel)

"Extra Friseur" (Marktredwitz)

"Merry´s Barberia" (Marktredwitz)

"Styleboxx" (Marktredwitz)

Für die beiden Tage gilt die 3G-Regel, es dürfen also nur getestete, geimpfte oder genesene Personen kommen. "Das wird von der Security überprüft. Wenn jemand keinen Nachweis dabei hat, haben wir auch Corona-Tests da", so Gmeiner. "Wir sind anfangs fast verzweifelt, weil es so viele Auflagen gab und wir viel mit dem Gesundheitsamt regeln mussten."

Rahmenprogramm mit DJs und Halloween-Aktion geplant

Auch ein Rahmenprogramm wird es auf der Luisenburg geben. "Am Samstag haben wir DJs da und am Sonntag ist Halloween, da kommen Vampire und Hexen, das kann man sich unabhängig von dieser Aktion anschauen", gibt Kathrin einen Ausblick. "Natürlich muss man sich die Haare auch nicht schneiden lassen", ergänzt sie.

Um auch spontane Kund*innen anzulocken, soll das Event über Facebook und Twitch live gestreamt werden. Verbinden lasse sich der Friseurbesuch auf der Luisenburg außerdem mit einem Ausflug ins Felsenlabyrinth oder einer Wanderung zur Kösseine. Weitere Informationen zu der Aktion gibt es in der Facebook-Veranstaltung.