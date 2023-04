Wunsiedel: Mädchen (10) tot in Jugendhilfe-Einrichtung gefunden - Sonderkommission ermittelt

Wunsiedel aktualisiert vor 4 Minuten

Anzeichen für Tötungsdelikt

Mädchen (10) tot in Jugendhilfe-Einrichtung gefunden - Sonderkommission ermittelt

In einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel ist am Dienstagmorgen (4. April 2023) ein zehnjähriges Mädchen tot aufgefunden worden. Eine Sonderkommission ermittelt nun zu dem Fall.