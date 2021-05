Müllsünder in Marktredwitz bereiten Stadtverwaltung Sorgen - Drogentütchen und Glasscherben in öffentlichen Parks: Im oberfränkischen Marktredwitz treiben regelmäßig Müllsünder ihr Unwesen. So auch im Auenpark, rund um die ökumenische Kirche "Arche Ahoi". Vor allem Glas- und Schnapsflaschen sind hier zu finden.

„Jugendliche und Erwachsene versammeln sich oft an öffentlichen Treffpunkten und entsorgen anschließend ihren verursachten Müll nicht ordnungsgemäß“, erklärt eine Verantwortliche der Stadt Marktredwitz inFranken.de. Zwar gebe es Orte, die häufiger von Müllverschmutzungen betroffen seien, wie beispielsweise das ehemalige Wackerstadion oder der Auenpark, grundsätzlich verteile sich das Problem aber auf das gesamte Stadtgebiet – und die Natur.

Müll-Ärger in Marktredwitz: Jugendliche treffen sich zum Schnapstrinken

Am Rand des Auenparks befindet sich die ökumenische Kirche „Arche Ahoi“. Ihrem Hausmeister ist das Abfallproblem bestens bekannt. Wenn er am Freitag rund um die Kirche aufgeräumt habe, sei am Sonntag, wenn in der Kirche Gottesdienste stattfinden, wieder „jede Menge Abfall“ vorzufinden gewesen, sagt er gegenüberinFranken.de. Das Hauptproblem seien dort Glas- und vor allem Schnapsflaschen von Jugendgruppen. Seiner Erfahrung nach, treffe sich die Jugend dort abends, trinke Alkohol und lasse anschließend ihren Müll einfach liegen.

Die Stadt Marktredwitz hat aber nicht nur die Jugend im Verdacht. Auch Erwachsene trügen ihren Teil zur Verschmutzung bei. Außerdem: "Die Müllsünder sind kaum nachvollziehbar, selten findet man Kontaktdaten oder erwischt sie auf frischer Tat." Bei der Beseitigung des Mülls sei das Ordnungsamt auf Meldungen der Polizei und der Bevölkerung angewiesen. Schließlich könnten die städtischen Bauhofmitarbeiter nicht überall zur gleichen Zeit sein. Deren Arbeit sei in jedem Fall nicht einfach. Denn "oft haben sie es mit bissigen Gerüchen, Ungeziefer und gefährlichen Bakterien zu tun".

Vermüllung in Marktredwitz: "Große Gefahr für die Mitmenschen"

Ähnlich wie an der Kirche "Arche Ahoi" sieht auch die Stadt eines der größten Probleme in den vielen Glasflaschen. Letztendlich sei aber fast jede Art von Abfall zu finden: "Verpackungen (Plastik/Papier), Kleidung, Autoteile, Flaschen, Spielzeug, Lebensmittel, szenentypische Drogen-Tütchen und vieles mehr", erklärt die Pressestelle.

Die Verschmutzung selbst sei außerdem nicht das einzige Problem: "Das Grundwasser wird verunreinigt, der Müll braucht Jahre bis er sich zersetzt und außerdem lockt er die Tiere an." Die Verschmutzung sei nicht nur für die Natur schädlich, sondern stelle auch eine große Gefahr für Mitmenschen dar. Beispielsweise seien Glasscherben auf Spielplätzen für Kinder sehr gefährlich.

