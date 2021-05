In Marktredwitz kam es in dem Zeitraum zwischen Dienstag, 18. Mai, 14.00 Uhr und Mittwoch, 19. Mai 2021, 12.20 Uhr zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich in der Kraußoldstraße Zugang zu der dortigen Gaststätte verschafft. Laut Angaben der Polizei gelangte der Täter offensichtlich über die unversperrte Hauseingangstüre in das Anwesen.

Der mit einem Vorhängeschloss gesicherten Zugangstür zur Gaststätte entledigte sich der Täter öffenbar mit Werkzeug. Er schraubte die Schrauben des Schlosses heraus und verschaffte sich so Zutritt in den eigentlich gesicherten Bereich. In der Gaststube stehende Geldspielautomaten hebelte der unbekannte auf. Dadurch konnte er einen hohen dreistelligen Eurobetrag aus den beiden Automaten entwenden.

Tatwerkzeug Schraubendreher?

Die Spielautomaten wurden durch diese Aktion stark beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 5.000 Euro. Abseits der Spielautomaten wurde in der Gaststätte offenbar nichts beschädigt oder entwendet.

Die Polizeiinspektion Marktredwitz ermittelt gegen Unbekannt wegen eines Vergehens in einem besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 09231/9676-0, zu melden.