In Schirnding ist es am Donnerstag (18. Mai 2023) um 20.28 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, wie die Polizeiinspektion Marktredwitz mitteilte. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem Auto, in dem sich zwei weitere Insassen befanden, von der Bundesstraße 303 in Richtung Ortsmitte.

Laut Zeugenaussagen fuhr der junge Mann mit überhöhter Geschwindigkeit in den Ort und verlor beim Abbremsen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kollidierte das Fahrzeug mit einem Scheunentor.

Nach Unfall: 19-jähriger Betrunkener in Schirnding holt Mutter dazu

Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß und ließ seine Mitfahrer im Fahrzeug zurück. Einer davon war sogar im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Schirnding befreit werden. Einige Zeit später kam der Unfallverursacher in Begleitung seiner Mutter zurück zum Unfallort.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und das Unfallfahrzeug sichergestellt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 14.000 Euro. Alle drei Personen im Fahrzeug wurden leicht verletzt.

Vorschaubild: © NEWS5/Fricke