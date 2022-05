Feuerwehreinsatz in Würzburger Altstadt

Entenfamilie auf Straße in Lebensgefahr

Tiere hatten sich auf Straße verirrt

auf Straße Feuerwehr eskortierte sie zum Main

Aufgrund einer sechsköpfigen Entenfamilie musste die Feuerwehr Würzburg am Sonntag (15. Mai 2022) ausrücken. Eine Entenmama und ihre fünf Küken hatten sich in die Altstadt verirrt und liefen im Gänsemarsch auf der Straße entlang. Glück und vermutlich rücksichtsvollen Autofahrern ist es zu verdanken, dass den Enten nichts passierte.

Feuerwehreinsatz in Würzburger Altstadt: Feuerwehr muss sechs Enten retten

Die gerufene Feuerwehr geleitete die Entenfamilie sicher durch die Straße, wie das Video oben oder hier zeigt. Vorne lenkte ein Mann der Feuerwehr die Enten sanft Richtung sicheres Mainufer, hinten sorgte ein Feuerwehrauto mit Blaulicht für Sicherheit. Am späten Nachmittag, so schreibt es der Pressesprecher der Feuerwehr der Stadt Würzburg in einem kurzen Bericht, war die Familie sicher zurück im Main.

Vorschaubild: © Feuerwehr Würzburg/Screenshot