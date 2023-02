Auf öffentlichen Spielplätzen in Würzburg häufen sich derzeit Fälle von Vandalismus: Dabei wurde ein Teil der Spielgeräte nicht nur demoliert und mit Tierkot beschmiert, eine Entdeckung in den Sandkästen hätte auch gefährlich für spielende Kinder enden können.

Umgeworfene Zäune, zerstörte Toiletten, abgeflexte Sitzbänke und mehr: Dieses Bild der Verwüstung finden Mitarbeiter des Gartenamtes in letzter Zeit immer wieder vor. Für die Stadt Würzburg ist klar: Dabei handelt es sich um "mutwillige Zerstörungen", wie es in einer aktuellen Mitteilung heißt. "Oft sind ganz bewusst ausgeführte Handlungen erkennbar, die nichts mit kindlichem Entdeckerdrang zu tun haben", schildert die Stadt die Lage.

Auch Kunststoffbeläge, die an einigen Spielgeräten angebracht waren, wurden demnach herausgerissen. Andere Geräte wurden wiederum von Hunden zerbissen oder mit Kot beschmutzt. In den Sandspielbereichen wurden sogar Glasscherben entdeckt, an denen sich Kinder schlimmstenfalls verletzten könnten. Hinweisschilder, die wichtige Informationen zur Sicherheit der spielenden Kinder enthalten, wurden dagegen mit schwarzer Farbe besprüht und somit unlesbar gemacht.

Alle bisherigen Vorfälle habe das Gartenamt bei der Polizei angezeigt, erklärt die Stadtverwaltung weiter. Denn auch der angerichtete Sachschaden sei finanziell "nicht unerheblich". Der Leiter des Würzburger Gartenamtes, Helge Bert Grob, führt dazu aus: "Mit Blick auf die Vielzahl anstehender Projekte zur Schaffung neuer Spielangebote ist die Bindung von Personal- und Finanzressourcen zur Wiederherstellung der mutwillig zerstören Spielplatzelemente besonders ärgerlich. Denn die zur Beseitigung des Vandalismus eingesetzten Mittel können nicht in neue Spielplatzangebote investiert werden."

Daher wendet sich das Gartenamt nun mit einer Bitte an alle Besucher*innen der öffentlichen Spielplätze: Wer die Geräte dort nutzt, solle sie "pfleglich" behandeln. Nur so könne sichergestellt werden, dass die Elemente möglichst lange halten und keine aufwendigen Reparaturen benötigen.

Die rund 180 Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet werden von der Spielplatzkolonne gewartet, die aus drei Mitarbeitern des Gartenamts besteht. Wer selbst auf einem der Spielplätze Fälle von Vandalismus und Schäden entdeckt, kann diese unter der Telefonnummer 0931/374911 melden.