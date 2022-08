Würzburg vor 1 Stunde

Körperverletzung

Gegen "Würzburg-Verbot" verstoßen: Streit zwischen Schülerinnen eskaliert in Schlägerei

Ein Streit zwischen zwei Schülerinnen ist am Dienstag in Würzburg eskaliert. Nachdem sich ein Mädchen nicht an das "Stadt-Verbot" ihrer Mitschülerin gehalten hatte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeug*innen des Vorfalls.