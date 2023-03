Zu einer sexuellen Belästigung ist es am Dienstag (14. März 2023) gegen 4 Uhr in einem Würzburger Club in der Gerberstraße gekommen. Dies teilte die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Dienstag mit.

Ein 39-jähriger Mann schlug einer 23-jährigen Clubbesucherin mehrfach auf ihren Po. Der Mann verließ den Club, woraufhin die 23-Jährige ihm folgte, um die Polizei zu verständigen.

Würzburg: Frau in Nachtclub sexuell belästigt

Die Frau begab sich anschließend in Richtung Juliuspromenade. Hierbei lief der Mann hinterher und versuchte ihr ins Gesicht zu spucken.

Weil er betrunken war, stürzte er mehrfach und schlug mit dem Kopf auf den Asphalt auf. Dabei zog er sich Verletzungen im Gesicht zu. Die Polizei nahm den 39-Jährigen nach medizinischer Behandlung in Sicherheitsgewahrsam. Ihn erwarteten nun ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Beleidigung.