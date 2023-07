Getränkemarkt "M + M" in Würzburg kurzfristig geschlossen

kurzfristig "Musste die Notbremse ziehen " - Inhaber erläutert Gründe für Schließung

" - Inhaber erläutert Lichtblick für Kunden: Wie es für Poststelle und Filiale weitergeht

Der Getränkemarkt "M + M" in Würzburg musste kurzfristig schließen. Am Samstag vor rund zwei Wochen (15. Juli 2023) war der letzte Tag - seitdem ist die Filiale dicht. "Das war keine Kurzschluss-Reaktion, sondern geht schon den ganzen Sommer so", erläutert der Geschäftsführer Markus Krainer im Gespräch mit inFranken.de. "Die Entscheidung ist mir wirklich nicht leicht gefallen." Am ersten Augustwochenende findet in Würzburg das Ringparkfest mit einem bunten Programm aus Musik, Kulinarik und Co. statt.

Lichtblick in Würzburg: Postfiliale weiterhin geöffnet - Kiosk für Januar geplant

"Die Filiale wurde aus Gründen von Personalmangel geschlossen. Das geht schon seit geraumer Zeit so", erläutert Krainer. Er betont: "Die Schließung hatte keine wirtschaftlichen Ursachen, es handelt sich allein um die Personalnot." In seinem Unternehmen fehle es an mindestens vier Mitarbeitenden, die er einfach nicht bekomme. "Ich musste immer wieder Personal von anderen Stellen abziehen, dass der Laden weiterläuft", sagt der Inhaber, der noch zwei weitere Filialen in Rimpar und Güntersleben betreibt.

Um diese zwei Standorte stehe es aktuell gut, "da funktioniert es", nur Würzburg sei nun von der Schließung betroffen. "Das war die logische Konsequenz." Mit der Entscheidung gehe es dem Unternehmer "sehr, sehr schlecht. Aber der Schritt war notwendig, weil die Situation einfach ausweglos ist." Krainer betreibt das Geschäft seit nunmehr rund 20 Jahren. "Es ist auch wirklich nicht schlecht gelaufen, ich war sehr zufrieden, auch mit meinem Mitarbeiter. Aber irgendwann hat der auch mal Urlaub oder ist krank, außerdem kann er nicht sechs Tage die Woche durcharbeiten."

Aus dieser massiven Personalnot heraus "musste ich das Ganze jetzt beenden. Ich musste einfach die Notbremse ziehen, das wäre sonst im Chaos geendet." Für die Kund*innen der Filiale gibt es jedoch zwei kleine Lichtblicke: "Die Postfiliale bleibt weiterhin geöffnet", erklärt Krainer. "Außerdem ist geplant, dass dort im Januar neu eröffnet wird: Eine Art Kiosk mit Tabak, Snacks und gekühlten Getränken. Jemanden für Getränke zu finden, gestaltet sich derweilen als äußerst schwierig - für Post, Lotto und Tabak sieht das anders aus."

