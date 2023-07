Ab Montag, 31.07.2023, wird die Durchfahrt unter der Alten Mainbrücke wegen einer Baumaßnahme zur Instandsetzung der Fahrbahn und Verbreiterung des mainseitigen Gehweges teilweise und später voll gesperrt.

Die Maßnahme unterteilt sich in drei Bauphasen.

In der ersten Bauphase ab dem 31.07.2023 bis voraussichtlich Mitte August wird am Mainkai eine Einbahnrichtung in Richtung Juliuspromenade eingerichtet. Die Karmelitenstraße und der Obere Mainkai bleiben unberührt.

Folgende Bauabschnitte werden gesondert angekündigt.

Weitere Informationen unter www.wuerzburg.de/baustellen.

Vorschaubild: © Ptra / pixabay.com (Symbolbild)