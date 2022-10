Arbeitnehmende und Menstruierende profitieren von den beiden bürgerfreundlichen Neuerungen, die die Stadt Würzburg auf den Weg gegeben hat. Bereits ab Dezember 2022 soll beides gelten.

Die Stadt Würzburg hat zum einen das "Job-Ticket Würzburg" eingeführt. Dabei handelt es sich um ein Monatsticket für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs, die ab dem 1. Dezember 2022 für Arbeitnehmende aus Würzburg 20 Prozent günstiger zu erhalten sind. Laut einer Mitteilung der Stadt sind die Rahmenverträge dafür bereits unterzeichnet.

Job-Ticket-Würzburg: Die Nachfrage ist groß und die Konditionen großzügig

Wenn der Arbeitgeber mindestens zehn Prozent des Kaufpreises des Monatstickets übernimmt, gewährt auch die Stadt Würzburg zehn Prozent Rabatt auf den Fahrschein - insgesamt sparen Arbeitnehmende, die in einer in Würzburg ansässigen Firma arbeiten, so die 20 Prozent. Gemessen am Preisstand von August 2022 würden die Arbeitnehmenden somit für ein Ticket im Tarifgebiet "Großwabe" 35.60 Euro statt 44.50 Euro zahlen.

Ein abgeschlossener Rahmenvertrag zwischen dem Arbeitgeber und der Stadt Würzburg muss bestehen, um das Angebot nutzen zu können. Was das ganze noch attraktiver macht: Laut Stadt ist beim Job-Ticket die Mitnahme eines Fahrrads inbegriffen. Das ermöglicht Arbeitnehmenden, die nicht in der unmittelbaren Nähe zu einer Haltestelle arbeiten, ebenfalls von dem Fahrschein zu profitieren.

"Dass wir jetzt schon so viele Anfragen haben, zeigt uns, dass das neue Ticket gut ankommt und den Bedürfnissen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entspricht", wird Würzburgs Klimabürgermeister Martin Heilig (Grüne) vom BR zitiert. "Gerade für die kleineren Betreibe eröffnen sich durch den Wegfall der Mindestnutzerzahl ganz neue Möglichkeiten der ÖPNV-Nutzung, was letztlich auch der Attraktivität der Betriebe als nachhaltige und verantwortungsvolle Arbeitgeber stärkt", sagte Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU).

Wo kann ich das Ticket beantragen?

Laut der Stadt Würzburg kann das Job-Ticket immer ab dem ersten Tag des jeweiligen Monats für den ganzen Monat erworben werden. Anlaufstelle dafür ist die Würzburger Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (WVV).

Was zudem am Donnerstag (20. Oktober 2022) bei der Stadtratssitzung beschlossen wurde, ist die kostenfreie Bereitstellung von Menstruationsartikeln in Jugendzentren und auf einigen öffentlichen Toiletten. Das Projekt ist zunächst nur ein Test - je nach Kostenaufwand und Nutzen wird nach einem Jahr Testzeit dann evaluiert, ob die kostenlosen Hygieneartikel dauerhaft kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Zwölf Jugendzentren und vier öffentliche Toiletten sollen mit Binden und Tampons - hautfreundlich und in Bio-Qualität - bestückt werden. "Periodenartikel in öffentlichen Einrichtungen anzubieten, hat grundsätzlich positive Auswirkungen, um bei unerwartet eintretender Menstruationsblutung weiterhin am sozialen Leben teilnehmen zu können", erklärt die Gleichstellungsstelle. Sie hat das Projekt vorgeschlagen und ist damit einem interfraktionellen Antrag von Grünen und Linken gefolgt.

Schambehaftet und teuer: Gute Gründe für eine Kostenübernahme bei Periodenprodukten

Einer der Gründe für das Projekt soll die Tatsache sein, dass gerade für jüngere Menstruierende der Kauf von Periodenartikeln schambehaftet sein kann. Als Maßnahme für mehr Gleichberechtigung gibt es ähnliche Projekte bereits in anderen bayerischen Orten. Auch die Tatsache, dass besagte Hygieneartikel teuer sind, trieb Diskussionen über deren kostenfreie Bereitstellung voran.