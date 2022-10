Am Sonntagnachmittag, dem 02. Oktober 2022, kam es in einer Kirche in Würzburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine 59-Jährige verletzt wurde. Das teile die Polizeiinspektion Würzburg mit.

Gegen 15 Uhr in der Domstraße in Würzburg kam es zwischen einem Mann und einer Frau zu Streitigkeiten. Ein bislang unbekannter Täter drehte sich in der Kirche eine Zigarette.

Domstraße in Würzburg: Mann dreht sich Zigarette in Kirche

Als die 59-jährige Geschädigte den jungen Mann auf sein Verhalten ansprach, schlug dieser der Frau plötzlich ins Gesicht. Anschließend spuckte der etwa 22-Jährige die 59-Jährige an.

Im Anschluss floh der Täter in eine unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Die geschädigte Frau wurde durch den Angriff leicht verletzt. Der Täter konnte lediglich als männlich, circa 170 cm groß und etwa 22 Jahre alt beschrieben werden.