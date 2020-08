Mensch klemmt unter Lastwagen in Unterfranken: In Würzburg im Stadtteil Steinbachtal ist am Dienstagmorgen (11.08.2020) ein Lastwagen umgefallen. Laut ersten Informationen der Polizei Unterfranken sowie der Feuerwehr Würzburg ereignete sich der Unfall zwischen dem Oberen Dallenbergweg und der König-Heinrich-Straße.

Die Einsatzkräfte befinden sich aktuell vor Ort. Die Feuerwehr versucht die eingeklemmte Person zu befreien.

Dieser Artikel beruht auf Erstinformationen und wird aktualisiert, sobald der Redaktion neue Informationen vorliegen.