Leinach vor 2 Stunden

Verpuffung

Nach Gasunfall beim Grillen: Vater und Sohn in Unterfranken schwer verletzt

Am Sonntag, den 29. Juni 2020 kam es in Leinach zu einer Verpuffung durch einen Gasgrill. Insgesamt wurden drei Menschen dabei verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte sie in verschiedene Kliniken.