Das letzte Mal hat es in Nürnberg Gratis-Sprit gegeben. Mit dabei waren auch schon Weißenburg, Bindlach und Memmelsdorf. Die Aktion sorgte vor allem in Nürnberg für ein Verkehrschaos. Ob das am letzten Tag der Tank-Aktion auch so sein wird? Für Freitag (9. Oktober 2020) hat "Jet" am Donnerstagmittag bekannt gegeben, dass es in Thüngersheim im Landkreis Würzburg Gratis-Sprit geben würde.

Mit der Gratis-Sprit-Aktion sorgen Jet-Tankstellen derzeit bundesweit für Aufsehen - und vielerorts für Chaos auf den Straßen. In Hirschaid wurde die Aktion zuletzt aus diesem Grund abgesagt: Um Staus und dergleichen zu vermeiden, hatte die Stadt strenge Auflagen erlassen - zu viele für die betroffene Tankstelle.

Kostenloser Sprit: Das steckt hinter der Gratis-Tank-Aktion von "Jet"

An wechselnden Standorten ihres Tankstellennetzes verschenkt "Jet" jeweils 20 Liter Sprit an alle teilnehmenden Autofahrer. Am Freitag (9. Oktober 2020) ist der letzte Tag der Aktion und diesmal können sich Autofahrer in Unterfranken freuen: Die Jet-Tankstelle in Thüngersheim verschenkt für eine Stunde lang Sprit.

Außerdem nehmen Tankstellen in Elmshorn (Hamburger Str. 110), Bad Iburg (Osnabrücker Str. 31), Stadtallendorf (Niederkleiner Str. 50) und Merklingen (Bertha-Benz-Straße 4).

Und so funktioniert's: Zur Teilnahme an der Aktion erhalten die Autofahrer an der Tankstelle ein Teilnahmeformular. In dieses muss man nur seinen Namen eintragen und das Formular zurückgeben. Jedes Fahrzeug erhält maximal 20 Liter Kraftstoff gratis. Pro Fahrzeug ist nur eine Person ab 18 Jahren zur Teilnahme berechtigt. Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos. Die Betankung erfolgt laut "Jet" durch einen Tankstellen-Mitarbeiter vor Ort.

Die "Jet"-Aktion findet vom 21. September bis zum 9. Oktober 2020 jeweils von Montag bis Freitag statt. Pro Tag nehmen fünf Tankstellenfilialen in ganz Deutschland an der Gratis-Aktion teil. Um welche Filialen es sich handelt, gibt "Jet" jeweils am Tag zuvor ab 14 Uhr auf seiner Website bekannt. Dort sind auch noch einmal die Teilnahmebedingungen der Gratis-Aktion in voller Länge einsehbar.

Jet betreibt in Deutschland 800 Tankstellen

Als Tankstellennetz der US-amerikanischen Mineralölgesellschaft Phillips 66 betreibt "Jet" allein in Deutschland rund 800 Tankstellen. Mit der Aktion will sich "Jet" für die langjährige Kundentreue bedanken.

Wer ein bisschen plant und gut aufpasst, kann auch ohne Gratis-Aktion beim Tanken einiges an Geld sparen. inFranken.de erklärt, an welchen Tankstellen und zu welchen Uhrzeiten Autofahrer am meisten an der Zapfsäule sparen können.