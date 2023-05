Wie die Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim mitteilt, sind die Planungen für das schnelle Internet in Bütthard, Gaukönigshofen, Geroldshausen, Giebelstadt und Kirchheim abgeschlossen. Jetzt wird gebaut, den ersten Abschnitt bildet der Altort in der Gemeinde Kirchheim. Insgesamt profitieren von diesem Ausbau rund 2.400 Haushalte. „Das neue Netz ermöglicht Bandbreiten bis 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s). Es ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind“ so Peter Ernst, 1. Bürgermeister der Gemeinde Bütthard. Die Telekom wird im Ausbaugebiet mehr als 430 Kilometer Glasfaserkabel bis ins Haus verlegen und 73 neue Netzverteiler aufstellen.

„Wir fünf Gemeinden haben uns zusammengetan, um den Ausbau interkommunal anzupacken. Dies sparte Kosten und Aufwand für die einzelnen Verwaltungen“ so Kirchheims 1. Bürgermeister Björn Jungbauer. Die Federführung dabei hatte die Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim, die fachliche Begleitung erfolgte durch das Büro Dr. Först Consult aus Würzburg. „Durch die Zusammenarbeit konnte der administrative Aufwand auf ein Mindestmaß begrenzt werden“, ergänzt Gunther Ehrhardt, der 1. Bürgermeister von Geroldshausen.

„In der Allianz Fränkischer Süden haben wir bereits bei verschiedenen Projekten bewiesen, dass wir nicht nur an unsere Kirchtürme denken, sondern auch darüber hinaus“ so Helmut Krämer, 1. Bürgermeister des Marktes Giebelstadt und Sprecher der interkommunalen Allianz Fränkischer Süden.

Für das Vorhaben erhalten die fünf Gemeinden eine Förderung vom Freistaat Bayern in Höhe von 5,374 Millionen Euro. Der Eigenanteil am Ausbau liegt für die Gemeinde Bütthard bei rund 128.000 Euro, für die Gemeinde Gaukönigshofen bei rund 182.000 Euro, die Gemeinde Geroldshausen bei rund 45.000 Euro, für die Marktgemeinde Giebelstadt bei rund 76.000 Euro und für die Gemeinde Kirchheim bei rund 167.000 Euro. „Dank der Bezuschussung mit 90% der förderfähigen Ausgaben können die Kommunen den wichtigen Glasfaserausbau mit einem überschaubaren finanziellen Aufwand leisten“ so Johannes Menth, 1. Bürgermeister der Gemeinde Gaukönigshofen. „

„Wir freuen uns, dass die Arbeiten jetzt starten“, sind sich die Bürgermeister von Bütthard, Gaukönigshofen, Geroldshausen, Giebelstadt und Kirchheim beim offiziellen Spatenstich einig. „Schnelles Internet gehört zum Leben unserer Bürgerinnen und Bürger dazu – privat und geschäftlich. Es ist ein digitaler Standortvorteil für unsere Kommunen im ländlichen Raum.“

Für die Bürgerinnen und Bürger ist die Herstellung des Grundstücksanschlusses und die Verlegung der Glasfaserleitungen bis in die Anwesen im Ausbaugebiet in diesem geförderten Verfahren kostenlos. „Wir treiben den Ausbau schnell voran“, sagt Thomas Weigand, Regionalmanager der Telekom. „Wer seine Zustimmung für den Anschluss seiner Immobilie bisher nicht gegeben hat, kann das jetzt nachholen. Sonst kommt die Glasfaser nicht ins Haus, sondern führt lediglich daran vorbei.“ Von den 1.458 Gebäuden wurden bereits für 1.091 Gebäude ein kostenloser Anschluss bestellt. Während des Ausbaus kann man einen solchen Anschluss noch beauftragen, dies geht online unter https://www.telekom.de/netz/glasfaser, telefonisch unter 08002266100 und natürlich im Telekom Shop.

Beim Ausbau arbeiten die fünf Gemeinden und die Telekom sehr eng zusammen. Transparenz und professionelles Baustellenmanagement sind dabei oberstes Gebot. Um die Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich zu halten, wird in einzelnen Bauabschnitten vorgegangen.