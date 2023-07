Besorgte Eltern aus dem Kreis Würzburg riefen zuletzt bei der Distelhäuser Brauerei in Tauberbischofsheim an. Allem Anschein nach seien immer wieder Kinder mit Bierflaschen des Getränkeherstellers, der in Mainfranken vielfach vertreten ist, umhergelaufen.

Marketingleiter Frank Störzbach klärt die Hintergründe im Gespräch mit inFranken.de auf.

Besorgte Eltern aus Mainfranken rufen Distelhäuser-Brauerei an - Ukraine-Krieg ist Erklärung für kurioses Phänomen

Die Eltern seien "verwirrt" gewesen, da sich die Brauerei dazu entschieden habe, ihre Apfelschorle nicht mehr in Weißglas-, sondern in Braunglas-Flaschen zu füllen, die sonst für das Bier hergenommen würden. "Unsere Apfelschorle ist sehr beliebt", so Störzbach. Das größte Weißglas-Werk in der Ukraine sei durch den Krieg schwer beschädigt worden. "Die Preise für Weißglas haben sich daraufhin verdoppelt", erklärt der Marketingleiter den Hintergrund des Flaschenwechsels.

Neben weiteren Kostensteigerungen habe ein Einkauf von Weißglas nicht mehr gewährleistet werden können. Bereits im März 2023 sei deshalb die Umstellung auf Braunglas erfolgt. Bei der Kontaktaufnahme der Eltern habe es sich nicht um "böse Anrufe" gehandelt. "Wie sollen wir unterscheiden, ob unsere Kinder Bier oder Apfelschorle trinken?", hätten die besorgten Anrufer gefragt. Viele habe interessiert, ob die Distelhäuser Brauerei ihr Erfrischungsgetränk bald wieder in helle Flaschen füllen werde.

"Das ist noch nicht abzusehen", antwortet Störzbach auf diese Frage. Dies hänge vom Weißglas-Markt ab. Mittlerweile habe sich die Situation der sorgenvollen Eltern etwas beruhigt: "Die Besorgnis ist abgeebbt, die Kundschaft hat sich daran gewöhnt", sagt der Marketingleiter mit Blick auf die Apfelschorle in braunen Flaschen. Auch bei anderen Getränkeherstellern ist in jüngster Vergangenheit einiges passiert: In Ostheim vor der Rhön wurde die Brauerei Streck kurz vor ihrer Schließung gerettet. In Rödental eröffnete der Traditionsgasthof Grosch eine neue Brauerei.