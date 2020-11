Ein Einsatz der Polizei in Unterfranken hat für Diskussion im Nachgang gesorgt: Am Sonntagnachmittag wurden vier Mannschaftswagen inklusive Hundeführer und Hund nach Höchberg im Landkreis Würzburg entsandt. Dies berichtete die Polizei auch im Rahmen zahlreicher Einsätze, die sich um das Thema "Verstoß gegen Corona-Einschränkungen" drehten. Insgesamt waren am Sonntag 26 Einsätze wegen Verstößen notwendig, so der Bericht der Polizei.

Der Grund für den Einsatz am Sonntag waren keine demonstrierenden Corona-Leugner, sondern 20 Kinder, die sich auf einem Kunstrasenplatz zum Fußballspielen getroffen hatten. Als die Polizei sich näherte, flohen einige Jugendliche in einen nahen Wald. Am Ende konnte die Polizei 14 Kinder und Jugendliche dingfest machen. Gegen acht Jugendliche und Erwachsene wurden Verfahren eröffnet.

Einsatz der Polizei im Landkreis Würzburg soll nachbereitet werden

Im Nachhinein wurde über den Einsatz kontrovers diskutiert. Der Vater eines der Jugendlichen machte seinem Unverständnis auf Facebook Luft - sein 15-jähriger Sohn war unter den Zuschauern des spontanen und illegalen Fußballspiels. Der Mann stellte fest, dass er kein Kritiker der aktuellen Maßnahmen sei, aber den Einsatz für unverhältnismäßig hält. So gefährde die Polizei das Vertrauen der Menschen und gerade der Jugendlichen in diese Institution. Der Einsatz sei zwar im Prinzip in Ordnung gewesen, es hätten aber auch ein oder zwei Beamte gereicht, damit die Jugendlichen "die Hosen voll gehabt hätten".

Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk erklärte Michael Zimmer, Sprecher der Polizei Unterfranken, dass der Einsatz nun intern nachbereitet werde. Der Polizei sei ein Fußballspiel mit 14 Teilnehmenden und mit Zuschauern gemeldet worden - so sei die hohe Zahl der eingesetzten Beamten zu erklären. Der Hundeführer sei jedoch nur "zufällig in der Nähe" gewesen, so Zimmer gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Bei der Nachbereitung werde sicherlich das Thema Augenmaß zur Sprache kommen, so Zimmer.

Das Bußgeld, das droht, variiert stark: Die Höhe liegt zwischen 150 und 25.000 Euro und wird im Einzelfall von den betroffenen Landratsämtern geprüft und festgelegt.